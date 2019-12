Un exjugador de la Arandina, sobre los audios de la joven en los que dice que no fue violada: "Hablan por sí solos"

El exjugador de la Arandina CF, C.S.S 'Lucho', condenado junto a dos exjugadores por un delito de agresión sexual a una menor de quince años, ha asegurado este lunes que los audios de la joven en los que dice que no fue violada "hablan por sí solos".

Tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos por la que se condena a los tres jugadores a penas de prisión que suman 114 años, 'Lucho' ha lamentado que la Justicia no haya admitido los audios de la agredida. Asimismo, ha señalado que los audios muestran que "no había sido violada" y dijo que "los tres jugadores se van a cagar".

Tras conocerse la sentencia el pasado jueves, varios audios de la joven agredida se filtraron por las redes sociales. "Como se vaya de la lengua yo sí que me voy de la lengua, pero incluyo cosas inventadas. No creo que lo haga ni él ni ninguno porque sabe las consecuencias que tienen que se vayan de la lengua. Pero como se vayan de la lengua, temblarán", asegura la joven en uno de los audios.

A juicio del exjugador, los audios "fueron presentados por amigas suyas cuando estaban en el calabozo antes de pasar a disposición judicial, pero desde el minuto uno Aranda tenía esos audios, aunque al juez no le valieron". "Hablan por sí solos", ha sostenido.



Decía que tenía más edad

Asimismo, 'Lucho' ha afeado que hayan tenido que intentar "demostrar" que no eran culpables "desde el minuto uno" porque "nadie ha respetado su presunción de inocencia".

Por otro lado, ha explicado que no sabía que edad tenía la menor. "Iba diciendo que tenía más edad", ha asegurado, para después explicar que, hasta que no le detuvieron, no sabía "qué edad tenía".

El exjugador del Arandina CF ha lamentado que hayan considerado inválido el testimonio de un cuarto jugador. Así, ha insistido en que su presencia como testigo en ese momento en el salón de la vivienda es "importante", pues "estuvo en ese piso todo el rato, salvo cinco minutos".

"No hay restos biológicos en el piso donde supuestamente ocurre todo. Hemos dado muchas pruebas que no valen y se ve que estoy hablando con una amiga durante dos horas con el móvil, pero la Audiencia no ha querido incluirlo", ha lamentado.

Por último, ha recalcado que "no están mirando si es una sentencia ejemplar porque quieren la absolución de algo que no ha ocurrido". "Que nos juzguen también con nuestras pruebas", ha zanjado.