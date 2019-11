Compañeros del funcionario herido al mediar en una pelea de presos pedirán que le concedan una condecoración

Compañeros del funcionario de prisiones del centro penitenciario Alicante Cumplimiento que resultó lesionado esta semana al intervenir en una pelea entre internos solicitarán a través de la dirección de la prisión de Fontcalent que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias le conceda un reconocimiento oficial en forma de condecoración penitenciaria por su actuación.

Según informa la asociación "Tu abandono me puede matar" (TAMPM), el funcionario herido logró separar el pasado domingo a dos internos que se estaban agrediendo usando palos de madera, algo que los compañeros del herido consideran suficientemente relevante debido a las circunstancias concurrentes.

Aseguran desde TAMP que la reyerta duró varios minutos en los que "el empleado público se encontraba sin ayuda en un módulo de internos multirreincidentes, los más peligrosos del penal alicantino. Con el solo uso de su profesionalidad y experiencia evitó males mayores, avisando en primera instancia al resto de compañeros que acudieron posteriormente en su auxilio y separando a los que participaban activamente".

El trabajador tuvo que acudir al servicio de Urgencias de un hospital para tratarse las lesiones que sufrió en una mano, motivo por el cual sigue tratamiento médico. Pese a ello, TAMPM denuncia que la administración penitenciaria "no lo incluirá en su estadística oficial ya que la agresión se produjo de forma indirecta".

La asociación de trabajadores penitenciarios "Tu Abandono Me Puede Matar" defiende que este tipo de actuaciones son muy comunes en el día a día del trabajo de un funcionario de prisiones. "Carentes de formación y de todo tipo de respaldo por parte del Ministerio del Interior, actúan rápidamente consiguiendo que las agresiones entre internos no vayan a más y no tengan consecuencias fatales", señalan desde TAMPM, que añade asimismo que "es habitual que haya internos que salgan en ayuda de los trabajadores, ya que éstos se encuentran solos en los módulos y tienen que hacer frente a situaciones de gran peligrosidad de manera heroica".

Los trabajadores penitenciarios denuncian habitualmente que sus mandos "manipulan las estadísticas de agredidos para no alarmar a la sociedad de la verdadera situación de las cárceles". Asimismo, reclaman "verdaderas políticas en favor del personal que lleva a cabo sus funciones en la administración penitenciaria, beneficios que redundarían en las personas privadas de libertad".

Por otro lado, desde TAMPM pide que se muestren vídeos a la sociedad en los que se vea la realidad a la que se enfrentan los funcionarios, las agresiones que sufren, el estado de las cárceles en las que cumplen condenas privativas de libertad. Animan a los diferentes políticos de la provincia alicantina a visitar las cárceles acompañados por sus trabajadores de base para conocer de primera mano sus quejas y reivindicaciones. La asociación se une igualmente al apoyo mostrado por el resto de sus compañeros al funcionario herido está semana en cumplimiento de su deber.