Condenan a 26 años a 4 acusados de narcotráfico y descartan que sea un delito provocado por la Policía

La Audiencia cree probado que dos teléfonos del comprador de la droga que no aparecen recibieron llamadas junto a la Comisaría Norte de Alicante tras la detención pero afirma que no puede concluir que los sustrajeran los agentes para evitar que se conocieran sus contactos.

La Audiencia Provincial ha condenado a sendas penas de seis años y seis meses de prisión a cuatro procesados por un alijo de dos kilos de cocaína incautado en 2018 en la capital alicantina y ha desestimado las alegaciones de las defensas para que se acordara la nulidad de las actuaciones por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones o la absolución de los implicados por tratarse de un delito provocado por la Policía al utilizar a dos personas vinculadas al tráfico de drogas para que el comprador del alijo cayera en una trampa.

Según la sentencia hecha pública por la Sección Segunda, los cuatro acusados, además de la pena de cárcel, deberán de pagar una multa de más de 258.000 euros. La sentencia será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia.

Los hechos declarados probados en la sentencia ocurrieron el 26 de julio de 2018 en Alicante. Dos de los acusados se trasladaron desde Murcia y al llegar a Alicante fueron recogidos en el Puerto por otro implicado que les llevó al domicilio del cuarto procesado. Posteriormente volvieron al aparcamiento del Puerto y de nuevo a la vivienda, situada en la calle Los Montesinos. El comprador salió de la casa a las 22.30 horas con una bolsa y junto con el otro acusado de Murcia. Se dirigieron a la calle Villavieja de Alicante y fueron detenidos por la Policía, que incautó 1.982 gramos de cocaína al comprador. El dueño de la casa de Los Montesinos fue detenido al día siguiente y días más tarde el cuarto implicado.

Dos kilos por 50.000 euros



El acusado de adquirir los dos kilos de cocaína por 50.000 euros declaró en el juicio que la Policía le quitó los tres teléfonos móviles que llevaba y con los que estuvo manteniendo conversaciones con la persona que le propuso comprar la droga y con otra. Según las defensas, estos dos hombres, que declararon como testigos en el juicio y no fueron detenidos en la operación, actuaron como «agentes colaboradores y provocadores del delito contra la salud pública».

El tribunal señala en el fallo que no aprecia «motivos para dudar de las declaraciones de los agentes y considera que no hay datos objetivos para probar que los acusados fueran inducidos a participar en un delito de tráfico de drogas.

Sobre la desaparición de los móviles del comprador, la Audiencia señala que no consta que se le intervinieran en la detención y añade que pese a que «no es habitual en los momentos actuales no portar teléfono, sin embargo no podemos llegar a concluir que los teléfonos fueran sustraídos por los agentes policiales para evitar que se conocieran los contactos que hubiese mantenido el 26 de julio de 2018, como mantienen las defensas».

No obstante, el tribunal sí considera probado que tras la detención dos de sus teléfonos siguieron recibiendo mensajes y llamadas, que fueron captadas por antenas próximas a la Comisaría de Distrito Norte y a la vivienda de la calle Los Montesinos. Varias llamadas fueron con uno de los dos hombres que precisamente vive donde fueron detenidos los dos vecinos de Murcia con la cocaína, pero ni fue arrestado ni la Policía registró su casa –en la calle Villavieja–, pese a que en la fase de la investigación le relacionaban con el comprador, según recoge la sentencia.

El fallo también estima probado que la casa de la calle de Los Montesinos no fue registrada hasta el día siguiente y que no se hallaron los 50.000 euros que se pagaron por la cocaína.

Investigación más correcta



El motivo de que no se registraran esa noche ambas viviendas tras incautar la droga y de que no se detuviera a otros implicados «son hechos que hubieran permitido una más compleja y correcta investigación policial e instrucción judicial», dice el fallo. Sin embargo, el tribunal añade que está para enjuiciar los hechos objeto de la acusación y apunta que no se puede afirmar que el hecho de no realizar una investigación más amplia «signifique inequívocamente que hubo una trama para falsear la realidad». Añade que los defectos que se achacan a la actuación policial pudieron deberse a la falta de efectivos como sostuvo el instructor del atestado o a un mal desarrollo de la operación policial.

Además de descartar que fuese un delito provocado, la Audiencia también desestima que se vulnerase el derecho al secreto de las comunicaciones porque no hay datos que acrediten que las pesquisas de Alicante se iniciaron por unas escuchas telefónicas de la Policía en otra causa en Murcia.