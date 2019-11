Absuelven a un acusado de tener relaciones sexuales con una menor de 14 años tutelada

La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto a un joven que se enfrentaba a una pena de 10 años de prisión por un delito de abusos sexuales a una menor de 14 años en desamparo que es su pareja y con la que mantuvo relaciones sexuales en 2017. El acusado y la menor, que tienen un hijo en común, no declararon en el juicio celebrado recientemente en la Audiencia y el tribunal de la Sección Primera ha dictado una sentencia absolutoria por falta de pruebas contra el acusado, que ha sido defendido por el abogado José Luis Sánchez Calvo.

La Fiscalía de Menores recibió la denuncia de un centro de la Vega Baja donde estaba ingresada la niña y al estar castigado en el Código Penal ese tipo de relaciones con menores de 16 años, aunque haya consentimiento, el Ministerio Público mantuvo en el juicio su petición de 10 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales y la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor durante 11 años.



Denuncia en Fiscalía

Los hechos declarados probados en la sentencia se remontan al 23 de octubre de 2017, fecha en la que el representante legal de desamparo y director del centro de la Vega Baja donde estaba internada la niña denunció ante la Fiscalía que un joven de 21 años estaba manteniendo relaciones sexuales con la niña, según reconoció ella misma.

Dichos hechos, a juicio del tribunal, no constituyen un delito de abuso sexual a menor de 16 años al no haber prueba de cargo suficiente. Según explica el tribunal en los fundamentos jurídicos de la sentencia, el procesado se acogió a su derecho a no declarar y la menor, a la dispensa a la obligación de declarar dada «la relación de afectividad que a la fecha de los hechos le unía con el procesado, quien además es el padre de su hijo».

El fiscal sostuvo en el juicio que la menor, dada su edad y el delito que se imputaba al acusado, «que precisamente se basa en la inhabilidad del menor para prestar un consentimiento suficiente en la esfera sexual, tampoco podía prestar un consentimiento válido respecto de la decisión de acogerse o no a la dispensa a declarar».

La Audiencia recuerda en el fallo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión de si debe advertirse a los menores de edad de que pueden acogerse a la dispensa a declarar y se indica que tal advertencia «es necesaria cuando los menores tengan la suficiente madurez».

En el caso enjuiciado en la Audiencia de Alicante, la menor tenía 16 años y 8 meses cuando se celebró hace unas semanas el juicio y el tribunal «pudo comprobar, no sólo que comprendía, sino que conocía el contenido» del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le dispensaba de declarar por su relación con el acusado «y su resuelta determinación a hacer uso del mismo».

Dos educadoras del centro donde estaba ingresada la menor cuando se denunciaron los hechos, que comparecieron en la vista oral como testigos-perito, «ilustraron a la sala sobre el elevado grado de madurez de la testigo, que incluso a la fecha de los hechos (cuando ella contaba con 14 años) sitúan muy por encima del correspondiente a su edad física».



Dispensa

La doctrina del Supremo admite la dispensa a declarar a los cónyuges, o personas a ellos asimilados, aunque haya cesado su convivencia.

Una educadora de un centro de acogimiento residencial de menores donde ahora está ingresada la joven expuso a la sala en el juicio, como representante legal de ella y por delegación de su tutor, el director territorial de la Conselleria de Políticas Inclusivas en Alicante, que la chica mantiene una «relación sentimental con el procesado, aunque durante la tramitación de la causa no se hayan visto». Además retiraron la acusación y al no declarar la menor el tribunal indica que no se pueden valorar las declaraciones de la víctima en fase de instrucción.

El procesado tampoco quiso declarar y el tribunal considera que debe absolver al acusado al no haberse practicado en el plenario prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia que ampara al procesado.