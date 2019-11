El juzgado deja en libertad al dueño de la agencia de viajes de Alicante acusado de estafar a cien clientes

El investigado, al que se le ha prohibido salir del país, ha alegado un problema de «gestión empresarial» para justificarse.

El propietario de la agencia Agur Viajes de Alicante, Juan Pablo M. D., detenido el pasado lunes por estafar a aproximadamente un centenar de clientes con la venta de billetes de avión a diferentes países de Sudamérica quedó ayer en libertad provisional tras comparecer durante una hora en el juzgado de guardia. El detenido alegó en su declaración que un problema empresarial ha sido el causante de la situación.

Pese a que el fraude supera con creces los 100.000 euros y que la Policía Nacional ya ha recibido desde el pasado jueves aproximadamente un centenar de denuncias presentadas en las comisarías de Alicante y otros puntos de la provincia, como Dénia, el fiscal de guardia no solicitó en la comparecencia judicial el ingreso en prisión del detenido.

El representante del Ministerio Público solicitó la adopción como medidas cautelares que el investigado entregue su pasaporte y se le prohiba la salida del país, así como comparecencias en el juzgado cada quince días. Así lo acordó la juez de guardia de Alicante pasadas las tres de la tarde. El caso no será investigado por el juzgado que estaba ayer de guardia, sino por el juzgado de Instrucción número 1 de Alicante.

El letrado Pedro Vicente Arnedo, de Legis Abogados, ha asumido la representación de un grupo de afectados para ejercer la acusación particular y ayer intentó personarse en el juzgado para poder asistir a la declaración del detenido y solicitar su ingreso en prisión, pero no se lo permitieron. No obstante, acudirá de nuevo hoy al juzgado que instruye las diligencias y una vez se admita la personación solicitará el inmediato ingreso en prisión del dueño de la agencia de viajes por el evidente riesgo de fuga y la posibilidad de eliminar pruebas.

El arrestado, que al llegar a los juzgados de Benalúa bajó del furgón policial ocultando su rostro con la capucha de su cazadora, negó en su declaración en el juzgado de guardia que se haya apropiado del dinero de sus clientes y achacó la situación a un problema de gestión empresarial, según señalaron a este diario fuentes judiciales.



Decisión «escandalosa»

La noticia de la puesta en libertad del propietario de la agencia de viajes fue recibida por los afectados como un jarro de agua fría. Para muchos estafados la puesta en libertad de Juan Pablo M., de 39 años, es «escandalosa», «indignante» e «incomprensible» fueron algunos de los calificativos otorgados a la decisión judicial.

Fuentes policiales señalaron que el número de denuncias presentadas era de un centenar hasta última hora de la mañana y los afectados muchos más porque algunos clientes compraron hasta 7 y 9 billetes. Asimismo, el goteo de afectados continúa en las comisarías. Una mujer no se dio cuenta de la presunta estafa hasta ayer y presumiblente hay clientes cuyos vuelos salen en los próximos meses y aún no conocen el fraude.

Algunos perjudicados acudieron ayer tarde a la sede de Agur Viajes en la calle José Gutiérrez Petén (antigua García Morato) tras conocer que estaba abierta y estaban sacando enseres y cargándolos en una furgoneta. Sin embargo, no se trataba del presunto estafador, sino de una pareja que le alquiló un trastero al dueño de la agencia.