Detienen al dueño de la agencia de viajes de Alicante acusado de estafar a decenas de clientes

Se espera que el montante sea mayor porque los afectados aseguran que son más de cien los perjudicados que se han quedado sin sus billetes de avión a Sudamérica

La Policía Nacional detuvo ayer por la tarde en Alicante al propietario de la agencia Agur Viajes que había sido denunciado por estafar a decenas de clientes que compraron billetes de avión a Sudamérica y se quedaron sin poder viajar al haber cancelado las reservas el ahora detenido. Aunque los afectados aseguran que hay más de cien perjudicados, hasta la mañana de ayer la cifra de denuncias formales era de 33 y el importe global del dinero que presuntamente se apropió el arrestado supera los 40.000 euros.

No obstante, presumiblemente la cantidad de denuncias y el importe del fraude aumentará sensiblemente, ya que hay muchos estafados que aún no han podido formalizar la denuncia en comisaría y también hay clientes que aún no han descubierto el engaño. Además, hay denunciantes que compraron billetes de avión para varias personas, de ahí que los perjudicados afirmen que son casi 300 afectados por el engaño.

Más de 70 afectados se han unido en un grupo de WhatsApp para tratar de coordinar la acusación contra el dueño de la agencia de viajes. El pasado domingo se reunieron en la puerta de la agencia y plantearon crear una plataforma de damnificados contra el responsable.

La detención de Juan Pablo M. D. fue realizada ayer tarde por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.

La Policía Nacional empezó a recibir las primeras denuncias después de que el dueño de la agencia desapareciera el pasado jueves tras descubrir la estafa varios clientes.

La agencia Agur Viajes, situada en la calle José Gutiérrez Petén –antigua García Morato– cerró desde ese día y la noticia del engaño fue corriendo como la pólvora entre los clientes del establecimiento. Durante todo el fin de semana se han estado presentado denuncias y la Policías la agrupará en un mismo atestado para remitirlas a los juzgados.



«Nos ha robado la ilusión»

Gran parte de los clientes estafados son trabajadores inmigrantes de Sudamérica que han realizado un esfuerzo enorma para ahorrar el dinero necesario para viajar en próximas fechas a sus países y también para que sus familiares vinieran a la provincia de Alicante. «Nos ha robado la ilusión», se quejaba uno de los afectados.

La noticia de la detención del presunto estafador ha sido recibida con alegría por las víctimas, las cuales no pierden la esperanza de recuperar su dinero.

El detenido presuntamente se apropió indebidamente del dinero que le entregaban sus clientes por la compra de billetes de avión por adelantado, en muchas ocasiones con meses de antelación para obtener un mejor precio. Según la investigación policial abierta a raíz de las denuncias, los vuelos eran reservados pero en realidad no se formalizaba la compra y luego los cancelaba.