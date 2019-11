Una joven acuchilla en Cobatillas al hombre que la estaba violando

Un hombre de 37 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, era detenido hoy en la localidad murciana de Cobatillas acusado de agredir sexualmente a una joven, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tenían lugar en la calle de La Cebada de la citada población murciana, sobre las nueve y media de la mañana. La víctima, una chica de 23 años, se defendió del ataque con un cuchillo y logró arremeter contra el sujeto, aunque, en el forcejeo, le hizo un corte, pero solamente en la mano.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil, que, al ver que el presunto violador estaba sangrando abundantemente, solicitaron la presencia de sanitarios. Estos se desplazaron en una ambulancia y atendieron in situ al supuesto agresor, al que dieron unos puntos en la mano. Su vida no corre peligro. Estaba consciente y no precisó ser llevado a ningún centro hospitalario. La Benemérita se hizo cargo de él.

Asimismo, los sanitarios auxiliaron a la chica, que se encontraba muy nerviosa, y la trasladaron en ambulancia al Virgen de la Arrixaca de Murcia, para ser sometida a un examen forense. Fuentes próximas al caso apuntaron que la víctima presenta signos evidentes de haber sufrido una agresión sexual con penetración.

El presunto agresor aseguró que se trató de sexo consentido y cree que la mujer, que tiene otra pareja, se ha inventado la violación precisamente por eso.