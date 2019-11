Decenas de viajeros estafados por una agencia de Alicante a la que compraron billetes de avión

Con la cara descompuesta y sin salir de su asombro se han quedado decenas de inmigrantes que han descubierto en los últimos días haber sido víctimas de una estafa cometida presuntamente por la agencia Agur Viajes de Alicante. Los afectados aseguran que pagaron por adelantado vuelos de avión entre España y diferentes países de Sudamérica y desde hace unos días han comprobado que no podían viajar porque los billetes no estaban abonados por la agencia con la que los contrataron y estaba cancelados.

El dueño de la agencia ha cerrado el establecimiento y los estafados ya no han podido contactar con él a través del teléfono móvil.

La Policía Nacional lleva dos días recibiendo denuncias y se espera que aumente el número de víctimas. Varios afectados que acudieron ayer a la puerta de Agur Viajes, situada en la calle José Gutiérrez Petén (la antigua García Morato) aseguraron a este diario que muchos clientes aún no han descubierto el engaño y que probablemente la cifra de afectados superará con creces el centenar de personas. Juan Guillermo es otro estafado que pagó 1.860 euros por dos billetes a Colombia y afirma que «puede haber cerca de 300 afectados»

Los estafados eran tanto viajeros que iban a volar desde España hasta Sudamérica como a la inversa. Colombia, Perú, Brasil, República Dominicana o Ecuador son algunos de los países de origen de los afectados. Muchos trabajan en Alicante y habían incluso pedido préstamos para que sus familiares pudiesen viajar a España, como un joven cuya mujer e hijo tenían que venir este fin de semana y ha visto como sus 1.500 euros no se destinaron al pago de los billetes. Una pareja que trabaja en el campo incluso dejó de comer para ahorrar el dinero de sus billetes.

Una pareja que presentó ayer la denuncia explicó que pagaron a la agencia algo más de 3.800 euros por cinco billetes de avión, dos de ellos de Colombia a Madrid y tres desde la capital española hasta Alicante. Un conocido les alertó del cierre de la agencia y tras comprobarlo acudieron ayer al aeropuerto de Alicante-Elche y les confirmaron que sus vuelos habían estado reservados pero se cancelaron.

El «modus operandi» de la presunta estafa parece similar. Los clientes de la agencia pagaban por adelantado billetes de avión, en muchas ocasiones seis meses antes, y el dueño de la agencia les daba un comprobante de la reserva que sin embargo no garantizaba que estuvieran pagados.

Kevin Andrés, un joven colombiano que había comprado por 4.800 euros seis billetes de ida y vuelta de Alicante a Bogotá, descubrió ayer tarde el engaño. Relató a este diario que fue el miércoles a la agencia y el dueño le citó para ayer viernes con el fin de recoger los billetes. Su intención tras descubrir el cierre era acudir a presentar una denuncia en comisaría.

Un establecimiento de confianza



Carlos es otros de los afectados y nunca había tenido problemas con esta agencia. Sin embargo, pagó 4.500 euros por tres billetes de Alicante a Alemania y por seis de Medellín a Alicante. Carlos indicó ayer tarde a este diario que Agur Viajes era una agencia de «plena confianza; llevaba quince años comprando allí billetes porque te buscaba los vuelos más baratos y nunca tuve problemas».

Otra afectada que descubrió que no tenía los vuelos pagados acudió el jueves por la mañana a la agencia y aún estaba abierta. El dueño se excusó y le dijo que iba al banco para sacar dinero y devolverle el importe de sus billetes. Ya no regresó, según Carlos. A última hora de la tarde acudió una persona que se presentó como familiar del dueño para llevarse los ordenadores y algunos estafados intentaron sin éxito evitarlo, ya que la Policía intervino y no había aún denuncia.