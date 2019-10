Capturan en Colombia al presunto asesino del hombre cuyo cuerpo estuvo 2 meses en un maletero

El conductor que abandonó el coche con el cuerpo en Alicante sigue en paradero desconocido.

La Policía ha detenido en Colombia al presunto autor material del crimen de un eldense de 35 años cuyo cadáver fue descubierto en febrero en el maletero de un coche en Alicante, dos meses después de ser abandonado tras un tiroteo ocurrido el 7 de diciembre del pasado año en Petrer por un ajuste de cuentas por drogas. El acusado, de origen colombiano, fue identificado por la Policía Nacional de Alicante y Elda-Petrer y ha sido apresado hace unos días en Colombia en virtud de la orden internacional de detención cursada el pasado 26 de junio por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda.

Hasta el momento hay implicadas en la causa ocho personas, una de las cuales sigue en paradero desconocido y sobre la que pesa otra orden internacional de detención tras ser identificada como el conductor que llevó de Petrer a Alicante el coche donde apareció el cadáver. Dos de los investigados, uno de ellos defendido por el abogado Francisco Miguel Galiana Botella, se encuentran en libertad provisional y otros cinco, uno de ellos defendido por los abogados Concepción Ferrández y José Manuel Yepes, siguen en prisión provisional, incluido el apresado en Colombia, que huyó tras el crimen a su país.

En el caso del presunto autor material de los cuatro disparos que acabaron con la vida del eldense de 35 años, el juzgado de Elda ha acordado esta semana su ingreso en prisión provisional con el fin de tramitar su extradición a España.

El juzgado instructor ha levantado recientemente el secreto de sumario de las actuaciones y se ha podido conocer que el origen de la disputa mortal fue un robo de marihuana. La droga era de uno de los implicados y del hombre que luego murió, quien al parecer pudo quedarse con la marihuana y fingir que la habían robado unas personas residentes en Villena, según la investigación policial.

Los implicados organizaron un dispositivo para ir armados a Villena a recuperar la droga. Se citaron la mañana del 7 de diciembre en Elda pero no llegaron a ir a Villena, ya que el ahora fallecido no acudió a la cita y tras dar unas excusas que no les convencieron aumentaron las sospechas sobre él al creer que se había apropiado de la droga. Le llamaron y condujeron hasta una casa de campo en Petrer donde se originó el tiroteo y donde la Policía incautó armas y descubrió un laboratorio casero de cocaína.

La víctima inicialmente pensaba acudir con un subfusil, pero le obligaron a dejarlo en su casa. Sin embargo, los implicados no sabían que llevaba además una pistola y en la disputa sobre el robo de la marihuana se produjo la refriega a tiros.

Trasladado en el coche



En la disputa murió el eldense de 35 años y su cuerpo, con cuatro impactos de arma de fuego, fue ocultado en el maletero del coche que llevó la víctima a la casa de campo.

El vehículo fue trasladado hasta Alicante por otro ciudadano colombiano que está en busca y captura y que se quedó sin gasolina en la autovía.

Dos implicados acudieron con otro coche para llevarle combustible y, tras acudir la Policía Local para ayudarles al ver que había dos vehículos estacionados en el arcén, uno de ellos –el que llevaba el cadáver– aprovechó un descuido para darse a la fuga. Siguió hasta Alicante y dejó estacionado el coche en el barrio Gran Vía Sur antes de huir. Allí estuvo el coche hasta que el mal olor hizo que un vecino avisara a la Policía y se descubriera el cadáver a principios del pasado mes de febrero.