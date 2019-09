La madre que denunció el intento de secuestro de su hija en Luceros ratifica que forcejeó con el acusado

La Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el proceso por el presunto intento de secuestro de una niña de ocho años en la plaza de los Luceros de Alicante. Un juicio en el que el acusado y la madre de la pequeña ofrecieron un relato opuesto de los hechos. La madre sostuvo que tuvo que agarrar a su hija de la capucha arrancándole cabellos de la cabeza para evitar que el acusado se la arrancara de las manos. El procesado, de 70 años, negó el forcejeo y aseguró que sólo intentó hablar con ellas, marchándose del lugar cuando la mujer le dijo que no quería nada de él. «No es cierto que intentara llevármela, ¿dónde me la meto? ¿en en bolsillo?», aseguró ayer en la vista.

Los hechos ocurrieron la mañana del 27 de enero de 2018 en plena plaza de los Luceros cuando la madre estaba con su hija mirando escaparates para comprarle un regalo, ya que ese día la pequeña cumplía ocho años. El acusado dijo que sólo intentó entablar una conversación con la madre y ni siquiera se fijó en la niña. «Le dije que le compraba un regalo y al decirme que no, me fui. Al rato me detuvo la Policía», señaló. Por contra, la madre declaró que desde el principio se dirigió a ellas de manera «lasciva», diciendo «ven aquí niña guapa» y que, tras el forcejeo, el acusado se fue al ver que llegaban dos viandantes.

El hombre no iba a cara descubierta, ya que llevaba una gorra, unas gafas de sol y una bufanda cubriendo su rostro. Ayer adujo que lo llevaba porque era enero y hacía frío. Dos semanas antes había sido detenido tras ser denunciado por las familias de dos menores de edad a las que se llevó a la autocaravana donde vivía y donde había tenido relaciones sexuales con ellas a cambio de darles marihuana. Por estos hechos, todavía tiene abiertas diligencias otro juzgado de Alicante. La defensa aseguró que esta detención anterior fue la que motivó que a raíz de este arresto se practicara un registro en la autocaravana en la que éste vivía y pidió la nulidad de esta prueba. En el registro se encontró un kilo de cogollos de marihuana y un revólver. El acusado dijo que la droga era para su autoconsumo y que tenía armas motivos de seguridad.

El fiscal mantuvo la petición de siete años y nueve meses de cárcel por delitos de detención ilegal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, aunque como alternativa al secuestro planteó que pudo tratarse de un delito de coacciones al intentar llevarse a la niña.