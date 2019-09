Detenido por matar a su hermano y convivir con el cuerpo una semana en Guardamar

Un aviso de alarma de los Servicios Sociales de Guardamar del Segura a la Policía Local del municipio permitió descubrir un macabro crimen de un hombre de 50 años que fue apuñalado presuntamente por su hermano de 53 y éste convivió con el cadáver durante más de una semana en el domicilio que compartían.

El presunto homicida, de 53 años, fue detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Guardamar para ser interrogado por lo ocurrido antes de ser puesto a disposición judicial. No ha trascendido la versión ofrecida por el detenido o si se ha acogido a su derecho a no prestar declaración, aunque lo evidente es que el cadáver en estado de descomposición estaba en la casa que compartían y convivió con el cuerpo durante mucho tiempo, quizás por no saber aún cómo deshacerse de él sin ser descubierto.

La autopsia realizada ayer e el Instituto de Medicina Legal de Alicante confirmó que la víctima presentaba varias puñaladas en el pecho que le causaron el fallecimiento, ocurrido hace más de una semana presumiblemente.

El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, informó ayer a Efe de que los dos hermanos provienen de la Comunidad de Madrid aunque llevaban un tiempo viviendo en la localidad, donde incluso se habían empadronado.

La víctima participaba en un taller de empleo por mediación de los Servicios Sociales municipales y llevaba unos cuantos días sin asistir. Debido a que habitualmente no faltaba, desde el taller trataron de contactar con el hombre hace unos días y al no poder hacerlo dieron cuenta a Servicios Sociales, que a su vez dio aviso a la Policía Local después de no tener éxito en sus intentos.

Fuentes cercanas al caso señalaron que cuando acudió personal de Servicios Sociales para ver por qué no acudía la víctima al taller de empleo el hermano salió a la calle y les llegó a asegurar que se había marchado a Madrid para trabajar en un restaurante argentino.

La respuesta no fue muy convincente y el mal olor que salía del interior de la vivienda motivó que lo comunicaran a la Policía Local de Guardamar. Una patrulla acudió el pasado martes por la mañana a la vivienda de los hermanos, situada en la calle Pintor Antonio López. Los agentes se interesaron por el paradero del hermano y ante las evidentes sospechas de la presencia de un cadáver por el fuerte olor entraron en la casa y descubrieran lo sucedido. De inmediato avisaron a la Guardia Civil, que se hizo cargo del caso y procedió a detener al presunto homicida.

El alcalde de Guardamar expresó a Efe su pesar por este crimen cometido en el ámbito familiar y manifestó desconocer los condicionantes que le han rodeado.