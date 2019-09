Detenidos por extorsionar a un hombre con un vídeo sexual

La Policía Nacional ha detenido a una pareja de 27 y 31 años en València por presuntamente amenazar a un conocido con denunciarlo por violación si no les entregaba 1.200 euros de su cuenta bancaria, aunque solo lograron 360, después de grabarle en un vídeo sexual.

El joven había ido a casa de una amiga a prestarle dinero y sobre las cinco de la madrugada ella le invitó a volver. Una vez en la vivienda, ella supuestamente le ofreció mantener relaciones sexuales, a lo que accedió. Al finalizar, le volvió a pedir dinero y él se negó, tras lo que la chica le cogió el teléfono y le amenazó con no devolvérselo si no le hacía caso- El joven consiguió arrebatarle el móvil y ella llamó a su pareja, que al parecer estaba escondida. Este manifestó que los había grabado mientras mantenían relaciones y lo amenazó con denunciarlo por violación si no les daba dinero.

Seguidamente, a la pareja se unió otro hombre para presuntamente amenazar al joven con unas tijeras y una navaja para que les entregase más dinero, hasta 1.200 euros, obligándole a sacar 360 euros de un cajero.