Un hombre dispara al portero de un pub de Benidorm al no dejarle pasar por ir ebrio

La Policía Local arrestó al sospechoso a los pocos minutos de haber huido.

El portero de una discoteca de la «zona inglesa» de Benidorm resultó herido de bala al recibir un disparo de hombre al que momento antes no había dejado entrar en el local por ir ebrio. Hay un detenido de nacionalidad británica y se espera que pase a disposición judicial entre hoy y mañana.



El suceso tuvo lugar en torno a las 2:30 de la madrugada en una conocida discoteca de Benidorm, ubicada en la llamada «zona inglesa». Testigos que presenciaron los hechos aseguraron que el portero impidió el acceso a dos individuos que presentaban un grave estado de embriaguez. Según indicaron, tras la negativa del guarda ellos insistieron e incluso intentaron pasar por la fuerza. Estas fuentes relataron que tras un forcejeo, uno de los individuos se retiró del lugar gritando y lanzando amenazas contra el vigilante. Más tarde, ese mismo sujeto regresó en un coche, aparcó frente al local, bajó del vehículo y disparó hasta en tres ocasiones, dos al aire y una tercera que alcanzó al vigilante en la pierna, a la altura del gemelo.

El hombre que acompañaba al presunto agresor no ha podido ser localizado, aunque las fuentes consultadas por este diario señalaron que no estaría implicado en los hechos, ya que éste no estaba presente en el momento en el que se produjeron los disparos.

Fuentes policiales destacaron que el arma empleada era de pequeño calibre y que, tras recibir el disparo, el propio afectado salió corriendo detrás del coche de su agresor. A pocos metros del lugar de los hechos, el herido encontró un coche de la Policía Local e informó a los agentes de lo sucedido. Inmediatamente se dio aviso a todas las unidades para llevar a cabo la búsqueda del tirador, consiguiendo su detención, tan solo unos minutos más tarde en la avenida Ametlla del Mar.

El presunto agresor es un ciudadano británico de 46 años de edad, fuentes de la Policía Nacional apuntaron que los investigadores están recabando toda la información relacionada con el detenido. Además, han informado a las autoridades británicas, para verificar si tiene antecedentes penales. También el arma y la munición empleada obra en manos de los agentes de la Comisaría y se están llevando a cabo todas las comprobaciones, para determinar si la pistola está relacionada con otros hechos delictivos.

En cuanto al portero de la discoteca, se trata de un ciudadano de nacionalidad rumana de 38 años de edad. Fue atendido en una clínica privada de la ciudad, donde agentes de la Policía Local de Benidorm le tomaron declaración. Desde la propia Policía benidormense, informan de que fue dado de alta poco tiempo después y pudo irse a su casa.

Conflictos



No es el primer altercado violento que se produce en esta zona de Benidorm, donde la gran aglomeración de personas y el consumo de alcohol y drogas provocan la proliferación de todo tipo de peleas. El pasado marzo, un ciudadano escocés fallecía tras un fuerte golpe en la cabeza durante un altercado con otro sujeto de nacionalidad británica. Y un mes antes, en febrero., dos trabajadores de otra discoteca de la zona fueron apuñalados tras intervenir para detener una pelea. El año pasado, en julio, un turista inglés perdió la vida al verse atrapado por el fuego cruzado en un tiroteo durante un ajuste de cuentas.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Benidorm, Lorenzo Martínez, destacó «la capacidad de reacción de la Policía Local, que en cuestión de minutos detuvo al presunto tirador». Martínez aprovechó para «felicitar a los agentes» por su profesionalidad en la actuación.