Detenidos tres hombres acusados de violar en grupo a una mujer en Murcia

Nuevo caso de agresión machista, esta vez en Murcia. La Policía Nacional detuvo ayer a tres hombres acusados de violar en grupo a una mujer. Los agentes mantienen en marcha la investigación para tratar de esclarecer qué pasó el pasado sábado en La Región, después de que apareciese una mujer ensangrentada en la calle y relatase que la habían golpeado y agredido sexualmente unos sujetos «en manada». La víctima de Murcia reconoció que fue al tristemente popular en la ciudad bloque de Santa Rita a comprar una dosis, según informaron fuentes cercanas a la investigación. En España el autoconsumo de drogas no es delito. Venderlas sí, que es lo que la Policía Nacional sospecha que hacía al menos uno de los tres acusados, que vivía en el inmueble en el se produjo el ataque y donde, apenas horas después, fue detenido junto a sus amigos. Ella explica que fue en la parte de abajo del edificio donde la acorralaron. La obligaron a subir a un piso, y fue allí donde sufrió el ataque, prosigue.

En su declaración ante la Policía, contó que los tres la abordaron, aunque dos la penetraron vaginalmente. Sin usar condones. La violaron durante unos 20 minutos, calcula. Luego los hombres se pusieron a beber cerveza. Algo que ya estaban haciendo antes de que ella llegase, apuntan fuentes próximas al caso.

Tras consumarse la violación, ella logró escapar: bajó corriendo las escaleras y fue a la altura de la calle Cánovas del Castillo, a unos metros de la Jefatura de la Policía, cuando la vio un peatón. Llevaba sangre en la cara. El hombre, asustado, llamó al 112. Y de ahí se dio parte a la Policía, que inmediatamente llegó a la zona y comenzó las pesquisas para dar con los responsables de aquello.

La agredida, una mujer natural del Magreb de 41 años que subsiste en una precaria situación económica, fue llevada al Reina Sofía de Murcia, para ser curada de sus lesiones sometida a un reconocimiento más profundo. Un médico forense la examinó para corroborar la agresión sexual. Su informe será importante a la hora de decidir el destino de los tres individuos, que anoche pasaron su primera noche en el calabozo.A los detenidos ya se les ha tomado declaración en Comisaría y se le ha conducido al Juzgado de Guardia de Murcia. La Policía también procedió al arresto de una mujer extranjera que se encontraba en el escenario de la agresión. Esta mujer niega haber presenciado el ataque, aunque los investigadores creen que vio cómo se llevaban a la víctima arriba y no pidió ayuda. Es lo que contó la mujer agredida. Que conocía a esta persona, natural de Ucrania, «de la calle». Que no la ayudó. De ahí que se le impute un delito de omisión de socorro. Tras aquella Manada de sanfermines, las denuncias por agresión sexual o abuso se dispararon en España. En diferentes puntos de todo el país, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han ido arrestando a distintos hombres que abordaban en grupo a su víctima para violarla. En la provincia de Murcia hubo otro ataque grupal en 2018 en Beniaján. Los sospechosos quedaron entonces libres con cargos y aún no ha salido su juicio. «La Manada» era como se hacían llamar los violadores de Pamplona de 2016, que ya cumplen condena en distintos penales de España.



La titular del juzgado de instrucción número cinco ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos acusados de golpear y violar a una mujer en Murcia. Se investiga un delito de agresión sexual. La cuarta detenida en relación con estos hechos ha quedado en libertad con obligación de comparecer en el juzgado, investigada por un delito de omisión de socorro.

