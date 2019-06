Detenida una pareja en Torrevieja por dejar en la ruina a la anciana que cuidaban

En situación de desamparo y en la ruina, con una exigua pensión de 656 euros. Así dejaron a una mujer de 83 años la mujer que la cuidaba y su pareja, los cuales han sido detenidos en Torrevieja por la Guardia Civil por vaciar la cuenta de la anciana y dejarle sólo 28 de los 12.500 euros que tenía.

Los arrestados son un español de 43 años y una mujer polaca de 42, a los que además de acusarles de delitos de estafa continuada y hurto les han investigado también por un delito de quebrantamiento de condena porque existía entre ambos una orden de alejamiento.

La estafa a la anciana fue descubierta de forma casual. El dueño de un inmueble de alquiler acudió a la Guardia Civil de Torrevieja para denunciar a una inquilina que se había marchado de la casa y le había dejado varios meses sin pagar.

Cartilla bancaria



El denunciante entregó varios efectos que dejó la inquilina en su vivienda, entre ellos una cartilla bancaria que estaba a nombre de una mujer de 83 años.

La Guardia Civil realizó sus pesquisas y localizó a la anciana titular de la cartilla bancaria, que no tiene familiares que la ayuden. La mujer explicó que no sabía que hubiera perdido la cartilla y relató que apenas podía salir de su casa a causa de una enfermedad. Ante la sospecha de que le hubieran robado los agentes la acompañaron a su banco para examinar los movimientos y comprobaron que solo le quedaban 28 euros, cuando creía que tenía 12.500. Al no tener dinero habían devuelto varios recibos de luz y agua, por lo que el corte iba a ser inminente.

La Guardia Civil hizo gestiones para retrasar el corte de agua y mientras averiguaban quién le había robado. No tardaron mucho en comprobar que había sido la mujer que cuidaba a la anciana. La cuidadora reconoció que ella y su pareja hicieron uso de la cartilla desde junio de 2018. Ambos fueron detenidos y quedaron libres tras pasar a disposición judicial.