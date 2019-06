Investigado en Benimarfull por cazar aves mediante parany

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente, ha investigado a un hombre de 61 años vecino de Benimarfull por un delito contra la flora y fauna al haber practicado caza ilegal de aves mediante la modalidad del parany, en la que se utilizan cestos de malla con reclamo vivo.

Esta modalidad se caracteriza por usar tres túrdidos como reclamo vivo y la instalación de diez jaulas abiertas para la captura de estas aves. Sin embargo, no se puede utilizar para la captura de zorzales en la Comunidad Valenciana al no considerarse un método selectivo, ya que discrimina a los animales por su peso y no por la especie, por lo que puede caer en él cualquier tipo de animal.