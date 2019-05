La Policía detiene a cuatro menores sorprendidos cuando iban a robar helados en una fábrica

La Policía Nacional de Alicante detuvo el pasado domingo por la tarde a cuatro menores de entre 15 y 16 años acusados de entrar a robar en la fábrica de Helados Alacant en San Vicente del Raspeig.

La detención de los menores, que según confesó un amigo solo pretendían robar unos helados de uno de los camiones de la empresa, se produjo poco después de las seis y media de la tarde del pasado domingo a raíz de la llamada de una ciudadana a la sala del 091.

Una testigo comunicó a la Policía que había visto a un grupo de tres jóvenes saltando desde el interior la valla de la empresa Helados Alacant, situada en la carretera de Alicante a San Vicente del Raspeig. Instantes después vio que los tres jóvenes volvía a acceder a la empresa mientras un cuarto se quedaba fuera en actitud vigilante, por lo que decidió alertar a la Policía ante la posibilidad de que se tratase de un robo.

Un conductor que pasó por la zona también comenzó a tocar el claxon de su vehículos y al verse descubiertos los menores optaron por marcharse del lugar en dirección a Alicante.

Las patrullas de servicio de la Policía Nacional enviadas al lugar del robo localizaron a cinco jóvenes caminando por la acera de la Colonia Santa Isabel y uno de ellos salió huyendo al ver a los agentes. Uno de los policías le persiguió a la carrera y logró darle alcance y detenerlo.

Uno de los cinco menores que no participó en los hechos relató a la Policía que él no había hecho nada y que se marchó a la zona del Outlet. Posteriormente, según su versión, sus amigos le contaron que intentaron coger unos helados de un camión de la fábrica pero no pudieron porque fueron descubiertos. La Policía comprobó luego que la puerta del congelador de uno de los camiones estaba abierta.