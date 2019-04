Libertad sin fianza para el apresado por matar a un turista en Benidorm

El ciudadano escocés de 33 años encarcelado desde el pasado 12 de marzo por la muerte de un compatriota en una pelea en la «zona guiri» de Benidorm salió el miércoles de la prisión de Fontcalent en libertad sin fianza tras acordarlo la juez que instruye el caso al descartarse que muriera por los golpes.

La libertad provisional acordada por la magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm fue solicitada por el abogado defensor, Domingo Salvatierra Ossorio, del despacho Whitman Abogados de Alicante, y la Fiscalía se opuso a su excarcelación. El investigado deberá comparecer cada quince días ante el juzgado y el juzgado no le ha prohibido salir de España, por lo que si regresa a su país tendrá que realizar las comparecencias en el consulado español.

Según fuentes judiciales, la defensa del ahora excarcelado solicitó su puesta en libertad al considerar que no concurrían los requisitos para mantenerlo en prisión porque el avance de la autopsia no determinaba la causa de la muerte y por tanto no se podía relacionar el fallecimiento con la pelea mantenida por la víctima y el investigado. Además, el informe definitivo de la autopsia determina que las lesiones no tienen entidad suficiente para haberle causado la muerte y ahora se está a la espera de pruebas complementarias. La juez indica en su auto que al no ser los golpes la causa directa de la muerte procede revocar su encarcelamiento.

El letrado de la defensa ha rechazado realizar declaraciones a este diario sobre la excarcelación al ser un «asunto judicializado» y solo dijo que la decisión judicial «es fruto de un gran esfuerzo por parte del bufete».