Miles de agentes exigen la equiparación salarial con las policías autonómicas

La plataforma Jusapol (Justicia Salarial Policial) se ha manifestado este sábado por las calles de Madrid para exigir al Gobierno una "equiparación salarial real" con las policías autotonómicas. La concentración ha contado con miles de agentes de toda España, entre ellos unos 400 de la provincia de Alicante que se han desplazado hasta la capital, acompañados de familiares y simpatizantes.

Además de la asociación Jusapol, que ha cifrado en 160.000 el número de asistentes, también se han manifestado los dos sindicatos que se crearon a raíz de esta plataforma, Jucil y Jupol.

Desde Alicante se ha superado con creces el número esperado de desplazamientos, en los que han participado cuatro autobuses, además de los desplazados en tren y medio centenar de vehículos, según informan desde el sindicato Jucil Alicante. Jusapol espera que esta manifestación convocada a menos de un mes de las elecciones generales haya sido la más masiva de las setenta celebradas por todo el país desde hace dos años.

Desde la plataforma denuncian que hay 13.000 familias de agentes en segunda actividad y reserva que se quedan fuera del acuerdo y también recelan de que el Ministerio del Interior aún no haya enseñado el informe de la consultoría externa que tenía que recalcular el acuerdo.

En este punto, coinciden con las críticas de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que este viernes han pedido al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska que active los órganos de negociación para conocer su grado de compromiso con el acuerdo de equiparación salarial, después de que el Consejo de Estado haya cuestionado lo pactado en marzo de 2018.

Según anunciaron en 2018 Interior y los sindicatos firmantes, la equiparación con los Mossos d'Esquadra será una realidad en 2020, cuando un policía ganará 561 euros brutos más de promedio y un guardia civil, 720 euros. El acuerdo sobre equiparación policial ha despertado el interés de otros colectivos también deseosos de mejorar sus sueldos como los militares, los funcionarios de prisiones o los enfermeros y médicos.

Este jueves, el ministro del Interior aseguró desde Jaca (Huesca) que este mes de abril se comenzará a realizar el pago del "segundo tramo" de la equiparación salarial, cumpliendo "íntegramente" con los compromisos adquiridos. El acuerdo, dijo, se mantiene independientemente de que no haya Presupuestos Generales del Estado porque existe "un compromiso que se está cumpliendo y que se va a cumplir".

El acuerdo actual contempla 807 millones de euros a repartir en tres años y que se impulsen las medidas legislativas que sean necesarias para que la brecha salarial no vuelva a reaparecer en un futuro, algo que también cuestiona el Consejo de Estado en una resolución que no es vinculante. Jusapol presentó una iniciativa popular legislativa en el Congreso que finalmente no prosperó ante la convocatoria de elecciones y la disolución del Parlamento.