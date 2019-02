Un juzgado de Orihuela investiga a un hombre por abusar cinco años de su hija

Un hombre está siendo investigado por un juzgado de Orihuela por abusar de su hija menor de edad durante cinco años. Los hechos que se investigan supuestamente habrían ocurrido en la localidad murciana de San Javier, aunque la chica reside en una localidad de la Vega Baja.

La víctima, que tiene ahora 17 años de edad, acudió a un cuartel de la Guardia Civil de la Vega Baja a denunciar que su progenitor, de 39, estuvo abusando sexualmente de ella desde que tenía 7 años y hasta que cumplió 12, indican fuentes cercanas al caso.

La adolescente explicó que denunciaba ahora porque era incapaz de mantener relaciones sexuales con su pareja, a raíz, asegura, de las vejaciones a las que presuntamente la sometió su padre cuando era pequeña.

Fue entonces cuando empezó a sincerarse con su entorno y a confesar qué le había pasado de niña, relata. Le animaron a denunciar y en la mañana del pasado sábado se decidía a hacerlo.

Detalla que el adulto le realizaba tocamientos en los pechos y en sus geniales cuando ella estaba en su cuarto. La joven puso la situación en conocimiento de los Servicios Sociales de su localidad y mantuvo entrevistas con psicólogos. Ahora una asociación especializada, que ya atendió a la menor a raíz de la separación de sus padres, elaborará también un informe de su estado para ser aportado a la investigación.

Así mismo, la víctima relata haber sufrido maltrato psicológico continuado por parte de su progenitor. Del caso se ha hecho cargo el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil del cuartel de la localidad donde reside la víctima ahora, asumiendo un juzgado de Orihuela la investigación.

El hombre, de momento, no ha sido detenido. Tampoco se han adoptado medidas cautelares contra el adulto porque, tal y como confirma la menor, hace tiempo que padre e hija no tienen relación. De ahí que los investigadores consideren que «no existe riesgo» para la adolescente en estos momentos. El juzgado oriolano, no obstante, tomará las riendas del caso y se espera que el acusado preste declaración en breve