Trasladan a dos jóvenes de la Manada de la cárcel a los juzgados de La Vila para un análisis toxicológico

También tomaron muestras a otro investigado para determinar el consumo habitual de estupefacientes.

La Guardia Civil trasladó ayer los juzgados de La Vila Joiosa a dos de los cuatro jóvenes encarcelados de la Manada de Callosa d'en Sarrià, acusados de violar a una joven la pasada Nochevieja, con el fin de practicar un análisis toxicológico solicitado por sus defensas para determinar si han consumido sustancias estupefacientes.

Dichos análisis no fueron realizados con muestras de sangre y orina en los momentos posteriores a las detenciones y por ello los pidieron posteriormente las defensas a la juez que instruye las diligencias.

La prueba realizada ayer consiste en unas muestras de cabello que le cortaron a los dos presos trasladados desde la cárcel de Fontcalent, uno de ellos el considerado por la Guardia Civil como líder de la Manada.

La estancia de los dos jóvenes de la Manada en los juzgados ha durado poco tiempo y el análisis toxicológico del cabello determinará si han consumido droga y qué tipo de sustancias han ingerido. Cada centímetro de cabello revela el consumo de drogas durante un periodo de un mes, por lo que la información toxicológica será más amplia si se tiene el pelo largo.

Por ello, mientras que el líder de la Manada llevaba ayer el pelo más largo, el otro joven lo llevaba bastante corto.

La defensa de otro de los implicados en la violación grupal también ha solicitado este análisis toxicológico del cabello y aún está pendiente de llevarse cabo. Se trata del joven de 19 años que está encarcelado en Villena y cuya ampliación de declaración se suspendió recientemente al cambiar de abogado defensor.

En su comparecencia en sede judicial los detenidos alegaron que no recordaban bien lo ocurrido porque habían bebido mucho y además habían ingerido droga.

El programa de Ana Rosa difundió ayer una entrevista con un joven calificado como el mejor amigo del líder de la Manada donde asegura que cuando le gustaba una chica, intentaba comprarla con dinero. «Le he visto llegar a gastarse 200 euros en una chica y no cobra ni 1000». Este joven indicó asimismo que «siempre ha bebido y se ha drogado mucho» y que está seguro de que cuando salga de prisión volverá a drogar a chicas para tener sexo con ellas y a grabarlas. «Es lo que le va, no conoce otra vida», afirma sobre el acusado de la violación múltiple en la entrevista al programa de Tele 5.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Vila retomará la próxima semana las declaraciones que se suspendieron a finales de enero. Está previsto que el próximo día 15 comparezcan ante la juez la madre y dos hermanos de un miembro de la Manada, los cuales alertaron a la Policía Local de Callosa d'en Sarrià de la escena que presenciaron en el sótano de su vivienda.

Además está previsto que declaren ese mismo día los dos policías locales que acudieron inicialmente a la vivienda y el sargento de la Guardia Civil que se personó poco después tras ser alertado del suceso.