Un hombre de 61 años, obligado a dormir en el cuarto de contadores en València

La lucha por una vivienda de promoción pública. El alcireño Francisco Cuenca reclama desde años una vivienda social. En los archivos del EVHA consta que vivía con otra persona, pero su situación ha cambiado. Asegura que duerme desde hace tres meses en el cuarto de contadores y alerta que se verá forzado a ejercer de «okupa».

«Tengo 61 años, estoy enfermo y no puedo aguantar más. Ruego por favor me den un techo. Si no me ayudan me veré obligado a ocupar una vivienda y serán ustedes los responsables». Esta advertencia en forma de S.O.S. la envía Francisco Cuenca Sánfelix a la Entidad Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), el organismo dependiente de la Generalitat que gestiona el bloque de viviendas sociales de la calle Sueca en el que Cuenca reside desde el año 2000.

No obstante, la situación de este alcireño ha cambiado. Ya no convive con la adjudicataria de uno de los pisos que, según él esgrimía, le había acogido -en el expediente del antiguo EIGE figuraba como pareja sentimental- y desde hace «más de tres meses» duerme en el cuarto de los contadores de la finca. «Paso muchísimo frío, pero al menos no estoy en medio de la calle», señala, mientras advierte de que la Administración le está empujando a «convertirse en okupa y que sea lo que Dios quiera». Recuerda que, en este bloque, se acaban de rehabilitar cuatro pisos.



Pensión de invalidez

Cuenca reclama desde hace años una vivienda social. Los 380 euros que percibe al mes de una pensión de invalidez no dan para buscar otras alternativas y en este intento ha recabado incluso el apoyo del alcalde de Alzira, Diego Gómez, que el pasado verano remitió una carta al todavía EIGE «recomendando de nuevo» la adjudicación de una vivienda a Cuenca a través de un alquiler social y recordaba los servicios que de forma desinteresada ha prestado siempre a la comunidad.

INFORMACION intentó ayer, sin éxito, recabar la versión del EVHA. Cabe señalar que esta entidad dependiente de la conselleria había respondido con anterioridad que este vecino convivía con la adjudicataria de otra vivienda, por lo que los técnicos consideraban que no se justificaba la necesidad que planteaba y que, en el caso de que llegado el momento se tuviera que baremar su solicitud, la entidad no disponía en Alzira de viviendas de un único dormitorio.

«Llevo años pidiendo que me den una de las viviendas vacías que hay en la finca, pero alegan que como no tengo pareja ni hijos a mi cargo, no me la pueden dar», señala este vecino, que considera que se trata de una situación «injusta».

Francisco Cuenca comentó ayer que en una reciente reunión con el alcalde éste le había indicado que está el séptimo en la lista de espera para obtener una vivienda. Con todo, este vecino alerta de que debido a su edad y su estado de salud no puede estar mucho tiempo durmiendo en una zona fría y húmeda como el cuarto de contadores, donde se aloja con un colchón y una manta como únicos aliados contra el frío.



"Me conformo con un techo en el que poder vivir dignamente"

Francisco Cuenca ha ejercido durante años «de facto» como presidente de la comunidad de vecinos de estos bloques de la calle Sueca, reclamando que se arreglaran desperfectos y tratando de hacer de interlocutor con las adminitraciones en favor de una buena convivencia. Lo reconoce el propio alcalde en la carta fechada en junio de 2018 en la que recomienda que se atiende la petición de este vecino.

«Llevo toda la vida dedicándome a arreglar desperfectos en la finca, donde he ido 'malviviendo' gracias a la caridad de algunos vecinos, he pintado la escalera, he limpiado, he cambiado puertas, he hecho todo lo que he podido y es injusto que no pueda tener una vivienda. Me conformo con un techo donde poder vivir dignamente», señala.