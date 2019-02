Desalojados diez vecinos por el incendio que se ha declarado en Confrides

Una decena de vecinos han tenido que ser desalojados este sábado a causa del incendio que se ha declarado en el término municipal de la localidad alicantina de Confrides, cerca de la carretera CV-70, ha informado a Europa Press el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.



Para la extinción, hay destinadas seis dotaciones de bomberos de Alicante, tres helicópteros y dos aviones, tres unidades de bomberos forestales, cuatro autobombas, un capataz coordinador, una unidad de prevención y tres agentes medioambientales, ha indicado el 112 en su cuenta de Twitter.





Actualització de mitjans de l'#IFConfrides: treballen 6 dotacions de @BomberosDipuALC i no de @BombersValencia com per error hem posat anteriorment.