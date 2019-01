La juez rechaza investigar al vecino de Benidorm que estuvo con la Manada de Callosa y no llamó a la Policía

La magistrada titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Vila Joiosa ha rechazado investigar como cooperante por omisión a un inquilino del piso de Benidorm donde supuestamente se inició la agresión sexual la pasada Nochevieja a una chica de 19 años por parte de cuatro jóvenes, que acabaron siendo detenidos en Callosa d'en Sarrià.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la instructora que investiga el caso de la Manada de Callosa d'en Sarrià se ha opuesto a la petición, que había solicitado el abogado de la víctima. El propietario del piso se marchó antes del incidente y el otro hombre que vive también en el apartamento de Benidorm y no llamó a la Policía ya prestó declaración como testigo ante la Guardia Civil.

Asimismo, la juez ha desestimado la petición de la acusación particular de declarar secreto de sumario en la causa. La magistrada entiende que no procede acordarlo al no tener constancia firme de la existencia de un segundo vídeo de los hechos, como sospecha la acusación particular.

Los cuatro jóvenes, de entre 19 y 24 años, permanecen en prisión desde principios de enero tras ser arrestados por la Guardia Civil ende Callosa d'en Sarrià, como presuntos autores de un delito contra la intimidad, un delito de agresión sexual y dos delitos de abusos sexuales.

La semana pasada estaba previsto que declarase el más joven de la Manada pero su comparecencia en el juzgado de La Vila se suspendió tras cambiar de abogado. También se suspendieron las declaraciones de la madre y dos hermanos de uno de los acusados y de tres agentes.