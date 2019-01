El dueño del piso de Benidorm en el que estuvo la Manada de Callosa d´en Sarrià no será investigado

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de La Vila Joiosa rechaza investigar como cooperante por omisión al dueño del piso de Benidorm donde supuestamente se inició la agresión sexual la pasada Nochevieja a una chica de 19 años por parte de cuatro jóvenes, que acabaron siendo detenidos en Callosa d'en Sarrià.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la instructora se ha opuesto a la petición, que había solicitado el abogado de la víctima. El propietario del piso ya prestó declaración como testigo ante la Guardia Civil.

Asimismo, la jueza ha desestimado la petición de la acusación particular de declarar secreto de sumario en la causa. La magistrada entiende que no procede acordarlo al no tener constancia firme de la existencia de un segundo vídeo de los hechos, como sospecha la acusación particular.

Los cuatro jóvenes, de entre 19 y 24 años, permanecen en prisión desde principios de enero tras ser arrestados por la Guardia Civil en la localidad alicantina de Callosa d'en Sarrià, como presuntos autores de un delito contra la intimidad, un delito de agresión sexual y dos delitos de abusos sexuales.