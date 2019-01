Condenado a dos años y medio de cárcel el preparador físico de Busot por abusar de seis jóvenes

Un preparador físico de Busot acusado de abusar de seis jóvenes, tres de ellas menores, ha sido condenado esta mañana a penas que suman dos años y medio de cárcel y multas tras el acuerdo cerrado entre las partes esta mañana en el juicio señalado esta mañana en la Audiencia Provincial. El acuerdo ha causado indignación entre las víctimas que no estaban personadas en el proceso al considerar muy bajas las penas, ya que inicialmente se le pedían penas que sumaban 15 años de prisión.

Los hechos ocurrieron entre los años 2016 y 2017 cuando, según el escrito de acusación, el acusado se valió de su titulación académica como entrenador para realizar diversos tocamientos a las víctimas en contra de su voluntad. En la mayoría de los casos, contactó con las jóvenes en el gimnasio del polideportivo municipal. Luego les invitaba a su domicilio particular con el pretexto de hacerles un plan de entrenamiento personalizado para, una vez allí y con la excusa de hacerles un masaje que él denominaba "crujir la espalda", lograr aproximarse a las víctimas para tocarlas y frotar su cuerpo contra ellas.

La única de las víctimas que estaba personada como acusación ha preferido llegar al acuerdo porque no quería tener que declarar y revivir lo ocurrido. El acusado, defendido por el abogado Joaquín de Lacy ha admitido los hechos y ha pagado el dinero de la indemnización que le reclamaban. Estas circunstancias han favorecido que se cerrara el acuerdo. Sin embargo, las otras víctimas han considerado muy bajas las penas. "En su día, en el juzgado nos dijeron que el fiscal nos representaba y que no hacía falta que cogiéramos abogado. Este acuerdo no nos gusta y no podemos decir nada", se lamentaban.

Por su parte, desde la Fiscalía se precisó que con el acuerdo se ha pretendido asegurar la condena y el pago de la indemnización, ya que había dudas de que se pudieran probar todos los casos, así como evitar las víctimas el trago de ser interrogadas por estos hechos.

Dos de los casos de abusos a menores serán condenados con un año de cárcel cada uno y un tercero con seis meses. En los otros tres casos, la condena será de multa. También se le impondrá una orden de alejamiento de las víctimas, una pena de libertad vigilada y se le obligará a asistir a programas de educación sexual.