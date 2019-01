El padre de Julen: "Está siendo eterno, mi mujer está rota. Estamos muertos"

Derrumbado anímicamente y con la esperanza todavía viva. El padre Julen, José Rosello, ha hablado esta mañana públicamente por primera vez y con el cansancio físico y mental acumulado por días de mucha tensión y espera. Lo ha hecho acompañado de Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, que se ha desplazado para apoyar a los padres.

"Está siendo eterno, mi mujer está rota. Estamos muertos", insiste José, que sigue con la esperanza viva de abrazar a su hijo. Eso no le impide ser crítico con el dispositivo de búsqueda, al que achaca la lentitud para disponer de maquinaria adecuada desde un primer momento. "La maquinaria que tenemos ahora no la tuvimos en el primer momento", insiste el padre de Julen, que insiste en que no se paren los esfuerzos "hasta que saquemos el niño de ahí dentro".

El padre de Julen habla ante los medios. A su lado, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz. Fotos: Álex Zea



"Tenemos un ángel que va a ayudar a que mi hijo salga vivo de ahí lo antes posible", señala en referencia a su hijo mayor, Oliver, fallecido de forma súbida a los tres años en abril de 2017. "Sigo conservando la esperanza de que mi hijo siga vivo", manifiesta José Rosello.



"Estoy viendo un poco de luz y que están avanzando", señala José Rosello, que mostró su agradecimiento a la prensa. "Sé que tanto la Guardia Civil como los bomberos están trabajando sin parar, con una mención especial por la ayuda del Colegio de Psicólogos que está siendo impresionante, y la queja que he podido tener no es con ellos", afirmó el padre de Julen visiblemente afectado.

"Nos agarramos y no perdemos la esperanza", insiste José Rosello, quien se mostró muy agotado tras cuatro días de espera, como él mismo reconoció, que señaló que "parece que han pasado meses", al tiempo que reiteró su agradecimiento por el trabajo que se está realizando.

Se cumplen 72 horas del angustioso rescate de Julen

Se cumplen tres días desde que comenzó la búsqueda del pequeño Julen. Este miércoles, los equipos de rescate han hallado pelo del niño de dos años que cayó en un pozo el domingo en Totalán .

Se trata de un pelo encontrado entre el material sólido que se ha ido extrayendo del pozo, al que se le ha practicado una prueba de ADN y que se ha cotejado con el de los familiares.

En este vídeo se resumen todo lo que se sabe acerca del complicado y angustioso rescate de Julen.



Se cumplen 72 horas del agónico rescate en Totalán. Vídeo: Leticia de Torre. Agencia Atlas