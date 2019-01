Investigan en Vitoria un incidente racista en un autobús de la ciudad

El Ayuntamiento de Vitoria investiga un posible incidente de motivación racista grabado por un ciudadano, en el que, durante una discusión entre una mujer de raza negra y el conductor de un autobús municipal, se escucha la voz de otro viajero que se presenta como militar y que presume de llevar "20 años matando gente como tú", refiriéndose, al parecer, a la mujer de origen africano.

El video del altercado, que aparentemente se produjo este pasado miércoles en Vitoria, ha sido difundido por su autora a través de las redes digitales. La grabación se inicia con la discusión que mantienen el conductor de un autobús municipal con una pasajera que acaba de acceder al vehículo junto a sus dos hijas, de corta edad.

El chfer recrimina a la mujer, de raza negra, que haya entrado en el autobús sin haber plegado antes el patinete que llevaba con ella, lo que, al parecer, no está permitido por la normativa.

En el transcurso de la discusión, la mujer argumenta que plegará el patinete una vez se instale en el vehículo, con el fin de no dificultar el acceso de otras personas que también quieren acceder al transporte público.



Insultos y amenazas racistas

Además, argumenta que una de las niñas que la ácompaña tiene "necesidades especiales". La autora del video explica en él que la menor sufre algún tipo de patología mental. En un momento dado, en el video se escucha la voz de un pasajero que, dirigiéndose --al parecer-- a la mujer negra afirma lo siguiente: "soy militar; llevo veinte años matando a gente como tú".

Aunque no se pueden apreciar en el video, la autora del mismo afirma, a través de textos añadidos a la grabación, que la mujer también sufrió otros insultos y amenazas, como "inmigrantes de mierda, hijos de puta"; "asco me dais, putos negros", "vete a tu puto país"; o "porque eres mujer, que si no, te daba".

La autora de la grabación asegura, además, que la mujer abandonó finalmente el autobús, llorando, y que en un vehículo lleno de viajeros, solo ella y otra persona apoyaron a esta persona.

El alcalde de Vitoria dice que el chófer no actuó de forma racista

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha respaldado este jueves al conductor del autobús urbano que discutió con una mujer de raza negra y ha asegurado, tras analizar las imágenes del vídeo difundido en las redes sociales, que no tuvo "un comportamiento de carácter xenófobo o racista".

Urtaran ha lamentado en una rueda de prensa el "desagradable episodio" ocurrido ayer en un autobús municipal, en el que el chófer advirtió a esa mujer de que debía plegar el patinete de su hija, de acuerdo a la normativa del transporte público, lo que generó una fuerte discusión entre ambos y suscitó comentarios de un pasajero, "que sí se podrían considerar racistas", ya que se le escucha decir: "Soy militar y llevo 20 años matando a gente como tú".

Ante la polémica generada por la grabación, que se ha hecho viral en las redes sociales, el alcalde ha trasladado su "apoyo absoluto" al colectivo de conductores del transporte urbano de Vitoria, de quienes ha destacado su profesionalidad, aunque ha reconocido que el chófer del vídeo "no actuó de la forma más afortunada".

El conductor exigió a la mujer que cerrara el patinete y añadió: "Todos los días es igual. Mañana no montas en el autobús", a lo que ella respondió que su hija tiene "necesidades especiales".

El alcalde ha añadido que, aunque no actuó de la mejor manera posible, no se le va a sancionar porque no cometió ninguna infracción. También ha recalcado que no quiere cuestionar "la profesionalidad de un colectivo que transporta a 15 millones de personas al año".

El alcalde ha insistido en que "todos deben cumplir las normas", por lo que "el hecho de que un conductor recuerde a una persona usuaria el necesario cumplimiento de la normativa no supone ningún comportamiento xenófobo o racista".

"Lo que sí es intolerable es que haya alguna persona usuaria dentro de ese autobús que vierta comentarios como los que se hicieron", ha agregado en referencia al hombre que se identificó como militar y que pronunció palabras que "pueden llegar incluso a ser una incitación al odio", ha añadido.