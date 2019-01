La subdelegada pide que se denuncien los abusos sexuales

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, realizó ayer un llamamiento a las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de abuso o agresión sexual, dentro o fuera de la pareja, que pidan ayuda y realicen las denuncias correspondientes.

Poblador afirmó en un comunicado que «la palabra de las mujeres debe ser tenida en cuenta, porque un no es un no, y no se puede quebrantar la voluntad de la mujer mediante malos tratos psicológicos, físicos o mediante el uso de cualquier tipo de sustancia».

La subdelegada añadió que «toda la sociedad debe permanecer unida contra el intento de eliminación de derechos a las mujeres, y especialmente el derecho a llevar una vida libre de violencia».



Medidas contra la violencia

La provincia de Alicante ha recibido más de un millón de euros para que los ayuntamientos «puedan tomar las medidas necesarias para paliar y erradicar la violencia contra las mujeres, ya sea en forma de abuso o agresión sexual y para luchar contra todas las formas de discriminación que sufrimos en todos los ámbitos», indicó Poblador. Este dinero viene recogido en las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Araceli Poblador recordó además que hay múltiples servicios de atención a las mujeres y dijo que «todos los puestos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local están a disposición de las mujeres». Asimismo, el teléfono gratuito 016 atiende e informa las 24 horas a cualquier persona que lo necesite.

Por otro lado, la subdelegada condenó que el pacto para gobernar Andalucía «que proponen las derechas sea a costa de suprimir derechos que a las mujeres nos ha costado siglos conseguir. Las españolas contamos con la mejor ley contra la violencia machista».