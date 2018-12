Denuncian la presencia de un supuesto acosador en la Playa de San Juan

Una joven de Alicante residente en la Playa de San Juan ha alertado en su perfil de Twitter de la presencia de un supuesto acosador por la zona. En un hilo, la chica da testimonio de lo que le ocurrió el pasado 27 de diciembre mientras paseaba a su perro, cuando un desconocido la siguió e incluso, llegó a acelerar el paso para acercarse a ella.



La joven ha afirmado en su cuenta personal que tuvo que pedir ayuda a una familia que pasaba por donde ella estaba. No obstante, el supuesto acosador no cejó en su empeño y al ver que estaba acompañada, se dirigió a la puerta de su domicilio para esperarla allí, ya que según ha manifestado la propia joven, el hombre la vio salir de su urbanización.



La chica ha definido al sospechoso como un hombre alto, alrededor de 50 años, con poco pelo y moreno de piel. En conversaciones con otros usuarios de Twitter, la joven también ha afirmado que denunció los hechos ante la Policía para poder dar con el sospechoso. Según ha señalado en su perfil personal, los propios agentes le aseguraron que no era la primera vez que recibían una alerta de este tipo. Posteriormente, tres vehículos patrullaron la zona, pero no pudieron dar con el hombre.





chicas de alicante (san juan playa): estaba paseando a mi perro y cuando he salido he visto que estaba andando hacia mí un hombre de unos 50 años y con ropa vieja y justo cuando nos hemos cruzado se ha quedado parado enfrente mía mirándome y ha empezado hablar por teléfono con — R??CIO (@rociosala24) 27 de diciembre de 2018