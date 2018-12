La víctima de una agresión sexual en València: "Desde la violación, sus caras se me aparecen por la noche"

«Dije que 'no' un montón de veces, me hubiera gustado tener más fuerza para haber salido de allí, pero no pude», se lamentaba visiblemente afectada al recordar cómo dos jóvenes la violaron en la parte trasera de un coche en el aparcamiento de una conocida discoteca de València en diciembre de 2015. La víctima, que acababa de cumplir 25 años, está en tratamiento desde entonces y padece importantes secuelas. «He perdido la felicidad y la seguridad en mí misma». «No puedo dormir, desde ese día sus caras se me aparecen por la noche», reveló ayer durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de València contra sus dos presuntos agresores sexuales.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos una pena de ocho años de cárcel por un delito de abusos sexuales, mientras que la acusación particular, ejercida por el letrado Andrés Zapata, considera que los hechos son constitutivos de sendos delitos de agresión sexual por lo que pide una pena de quince años de prisión. Por su parte, la defensa sostiene que las relaciones sexuales fueron plenamente consentidas y que sus clientes no drogaron a la joven y solicita la libre absolución.

Los dos acusados, de 28 y 25 años, optaron por responder únicamente a las preguntas de su abogado. Así, ambos mantienen que conocieron a la chica esa noche en la discoteca y que ella accedió voluntariamente a irse con ellos y otros dos amigos al aparcamiento. «Ella quería venir con nosotros, estaba en actitud cariñosa», argumentan. Incluso para negar que tuvieran intención de drogarla en el coche alegaron que la cocaína la llevaba ella.

No obstante, la joven, que había venido de Madrid a pasar el fin de semana con su amiga en València, asegura que no quería irse con ellos, que recuerda que estaban especialmente «pesados» insistiendo, y que al final accedió porque le dijeron que no se preocupara y que su amiga venía enseguida también. Entre lágrimas aseguró que tiene una imagen en el coche sangrando por la nariz después de que le hicieran esnifar cocaína. «Era una sensación extraña, recuerdo estar sentada detrás y que me empezaron a quitar las medias», asegura la víctima. «¡Sois unos cabrones, qué estáis haciendo!», les espetó, según su declaración.

Uno de ellos la forzó vaginalmente y el otro la obligó a realizarle una felación. Todo ello sin la presencia de los otros dos chicos que se habían subido inicialmente en los asientos delanteros pero que abandonaron el vehículo ante de que se produjera la presunta agresión sexual grupal. Éstos declararon en calidad de testigos y apoyaron la versión de sus dos amigos, asegurando que durante el tiempo que estuvieron allí la joven se mostró colaboradora.

Asimismo, la amiga de la víctima que se encontraba esa noche con ella en la discoteca aseguró con rotundidad que jamás la ha visto consumir drogas y que es «imposible» que llevara cocaína encima. Esa noche tomaron un vino blanco en la cena, un chupito y una copa de ron con cola que ni siquiera se acabaron.

Respecto a los motivos por los que la joven no denunció lo ocurrido hasta la tarde del día siguiente, ésta presentaba un claro «sentimiento de culpabilidad». «Me sentía pequeña, me sentía culpable por no haber salido corriendo».