La Policía Nacional detiene a una persona por simular ser víctima de un delito de estafa en Dénia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Dénia a un hombre de 53 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de simulación de delito, al denunciar que había sido víctima de una presunta estafa por movimientos fraudulentos en su tarjeta de crédito que finalmente fueron realizados por él mismo.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia tras recibir la denuncia de esta persona. Rápidamente los agentes comenzaron las primeras pesquisas de investigación y contactaron con la empresa cuyo nombre aparecía como beneficiario de los movimientos que se reflejaban en el extracto de la tarjeta del denunciante.

Dichos movimientos tenían que ver con el alta en un servicio "on line" de juegos de azar. Los investigadores, tras contactar con la empresa, pudieron comprobar cómo los movimientos habían sido autorizados por el denunciante.

Al parecer, el detenido se había dado de alta en una peña "on line" de apuestas. Para ello había realizado varias grabaciones de voz dando su consentimiento y enviado mensajes de texto confirmando dicha adscripción. Posteriormente se lo pensó mejor y en lugar de darse de baja acudió a la Comisaría de Policía denunciando que alguien había utilizado su tarjeta sin su autorización para realizar los gastos, simulando ser la victima de un delito.

No contento con denunciar la estafa de la peña "on line", también denunció una utilización indebida de su tarjeta de crédito en la autopista. Cuando los agentes que investigaban el caso accedieron a la grabación del circuito cerrado de seguridad del peaje, comprobaron que efectivamente la persona que utilizaba la tarjeta de crédito para abonar el trayecto no era otro que el propio denunciante.

En base a todo lo anterior, los agentes de grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Denia procedieron a la detención del denunciante imputándole un presunto delito de simulación de delito. Tras ser oído en declaración, el detenido fue puesto en libertad a la espera de ser citado por la Autoridad Judicial.