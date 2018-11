Absuelto el marinero acusado de abusar de una compañera en un buque de la Armada en Alicante

La Audiencia de Alicante ha absuelto al marinero de un buque de la Armada acusado de haber abusado de una compañera durante una escala del barco en el Puerto de Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso éste diario. La sala no ha encontrado probados los hechos denunciados por la víctima, ya que la única prueba que había era su declaración, sin que haya otros datos periféricos que avalaran su versión. El acusado había admitido que tuvo una relación sexual con su compañera, pero adujo que fue consentida.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2014 durante una escala del barco de la Armada Contramaestre Casado en el Puerto de Alicante. La tripulación del barco disfrutó ese día de un permiso, por lo que varios miembros de la tripulación estuvieron de copas en pubs del centro de Alicante. La mujer y el acusado coincidieron en el grupo y estuvieron tomando copas, hasta que ella decidió volver al barco para dormir hacia las tres de la madrugada.

El fallo declara probado que el acusado llegó al barco sobre las cinco de la madrugada y se fue al solado femenino con el propósito de tener relaciones con la mujer. En el solado en ese momento se encontraban la denunciante y otra compañera durmiendo en literas diferentes a dos metros una de la otra y con las cortinas de separación corridas. El acusado se equivocó en un primer lugar y trató de introducirse en la otra cama, y la mujer que allí estaba le dijo que la compañera a la que buscaba estaba en la otra litera.

El fallo relata que el acusado se fue a la otra cama y que permaneció en ella por espacio de una hora. La compañera de habitación tuvo que irse a dormir a otro sitio porque no podía dormir a causa de los golpes de la litera porque la pareja estaba teniendo relaciones sexuales. Durante ese tiempo la compañera les llamó la atención varías veces sin resultado y sin que ésta viera nada anormal que le hiciera entender que ambos estaban manteniendo una relación no consentida, continúa relatando el fallo.

La Fiscalía pedía siete años de cárcel y la acusación particular diez, pero la Audiencia no ha observado prueba alguna que permita fundamentar una condena. El fallo subraya que en este proceso había una testigo totalmente imparcial, compañera del agresor y la víctima. Según los magistrados, su declaración desvirtúa las acusaciones y que llegó a decir que no se creía lo que ella decía cuando ésta le contó dos días más tarde que había sido violada.