Mata a su novia y su hijo por ver fútbol en televisión

Un hombre mató a una mujer y a su hijo de 10 años porque no le dejaban ver un partido de fútbol americano en televisión. Este doble asesinato se produjo en Estados Unidos y según ha comunicado la Policía del condado de Hillsborough se ha arrestado a Tyrone Terell Johnson, un exmilitar de 42 años, como presunto culpable del doble homicidio, según ha informado The New York Post.

Johnson, de 42 años, fue arrestado el domingo por la noche y se enfrenta a varios cargos, incluyendo asesinato y abuso infantil agravado, por la muerte de su novia y su hijo de 10 años, ninguno de los cuales no fue identificado. Johnson terminó esposado después de llamar al la Policía para informar que estaba siendo atacado dentro de un apartamento en Tampa, informó FOX13 Tampa.

El arrestado le dijo a los oficiales que él y su novia tuvieron una discusión verbal sobre cambiar el canal para ver un partido de fútbol y el incidente se intensificó, según documentos judiciales. Luego comenzó a guardar sus pertenencias en el dormitorio principal cuando supuestamente su novia entró y comenzó a "reprenderle verbalmente".

Johnson supuestamente empujó al niño, agarró su pistola y comenzó a disparar a su novia mientras ella sostenía una PlayStation. Le disparó y mató al niño, que había salido, cuando el niño regresó a la habitación, dijo la policía.

Los investigadores también encontraron sangre y signos de disparos dentro de la habitación del niño.

Según los informes, Johnson había estado viviendo con la mujer y su hijo durante aproximadamente un año antes del incidente mortal.