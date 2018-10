La Guardia Civil baraja que el crimen de Finestrat pudiera no ser violencia de género

Las pesquisas no confirman que hubiesen mantenido una relación.

La Guardia Civil continúa manteniendo la hipótesis de que María Blázquez fue asesinada de dos disparos de escopeta efectuados por Pere Llinares el pasado martes en una vivienda de Finestrat pero ahora baraja que no se trate de un crimen de violencia de género porque, pese a que inicialmente se pensó que agresor y víctima habían sido pareja, no se han encontrado datos que acrediten que ambos hubiesen mantenido una relación sentimental estable, según aseguraron ayer fuentes cercanas al caso. Fuentes próximas a la familia aseguran que eran amigos y que el crimen pudo producirse durante una discusión porque Pere estaba «enamorado» de ella y María le contó que había vuelto con su expareja.

Las circunstancias en que se produjo la muerte de María Blázquez, de 33 años, es lo que tratan de aclarar los investigadores, quienes han descartado la participación de terceras personas en las muertes después de conocer el resultado de las autopsias. María falleció de dos tiros de escopeta en el cuello y en el abdomen, mientras que Pere tenía un disparo que se pegó él mismo en la cabeza.

Los testimonios ofrecidos en el municipio de Finestrat sobre la posible relación mantenida en el pasado entre Pere y María llevaron a pensar en los primeros momentos que se tratara de un caso de violencia de género.



Eran «amigos»

Allegados a los fallecidos aseguraron que hace años tuvieron una relación, aunque una amiga próxima a la familia de María, originaria de Talavera de la Reina, afirmó ayer a este diario que era «un amigo», aunque en alguna ocasión hubieran intimado más ocasionalmente.

Según la hipótesis que barajan los allegados a la víctima en su localidad natal es que el presunto homicida «estaba enamorado de ella» y habrían mantenido una discusión cuando María le contó que había vuelto con su excompañero. Pere podría haber intentado convencerla para que no reanudara su relación y entablaron una disputa durante la cual el varón cogió una escopeta y le disparó dos veces causándole la muerte. A continuación usó la misma escopeta para quitarse la vida.

El juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm es el órgano judicial que instruye desde el principio las diligencias y no el de Violencia sobre la Mujer. Al no aparecer de momento pruebas de que hubiera existido una relación sentimental entre agresor y víctima la muerte de María no se contabilizará entre las víctimas mortales de la violencia de género. Una de las 200 medidas planteadas al Gobierno por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es que este tipo de casos se contabilizara como crimen machista por el hecho de ser mujer aunque no tuvieran relación de pareja. Sin embargo, aún no se ha hecho dicha reforma legal.