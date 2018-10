El presidente deportivo encarcelado por abusos tenía una carpeta con cartas de amor de niños

Un ejemplo es el certificado de antecedentes penales de delitos sexuales que condujo a su arresto.

La detención y posterior encarcelamiento del presidente de dos entidades deportivas de Alicante por abusar de al menos dos niños podría ser «la punta del iceberg» de un caso más grave de corrupción de menores que se ha prolongado durante años y que ha sido destapado por la Policía Nacional tras intervenir inicialmente contra el sospechoso porque había falsificado presuntamente un certificado de antecedentes penales por delitos sexuales. Por el momento, dos niños de 12 años ya han prestado declaración como víctimas de los presuntos abusos pero los investigadores temen que haya muchos más menores y que aumente el número de denuncias, de ahí que sigan buscando nuevas víctimas del presunto corruptor de menores.

Una de las líneas de investigación de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Alicante se centra en identificar a los menores que firman las numerosas cartas de amor y dibujos que localizaron en el domicilio del detenido. Tras ser arrestado se llevó a cabo un registro en su domicilio y entre el material intervenido figura una carpeta llena de cartas de amor escritas sobre todo por niños y en las que le muestran al detenido sus sentimientos amorosos.

Las cartas incluyen dibujos y entre los niños que las firman hay algunos que figuran varias veces y se dirigen al ahora encarcelado con expresiones de «novios», de ahí que la Policía trate de identificarles para aclarar si también han sido víctimas de abusos sexuales. Además de presidir las dos entidades deportivas, el investigado trabajó hasta el pasado año como monitor en el comedor escolar de un colegio de la zona norte. Asimismo, al parecer también ha estado dando clases de robótica.

El investigado, que en su declaración en sede judicial llegó a admitir con matices parte de la acusación, se encuentra desde el sábado por la noche en la prisión de Fontcalent, donde se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidio.



Subvenciones municipales

Javier R., como presidente dedel Club Deportivo Jóvenes Promesas Alicante, que está federado, y de la Asociación Cultural Tots Junts, donde juegan niños en competiciones escolares, solicitó al Ayuntamiento subvenciones y al requerirle el Consistorio que aportara el certificado de antecedentes penales de delitos sexuales aportó un documento presuntamente falso en el que figuraba que no tenía.

Sin embargo, fuentes próximas al caso indicaron que fue detenido en 2005 por posesión de pornografía infantil, hechos por los que fue condenado a un año de prisión, y en 2009 por abusos y corrupción de menores, infracción de la que no ha trascendido si fue absuelto, aunque algunas fuentes aseguran que no fue condenado porque el menor tenía 13 años y en esa época no era delito si existía el consentimiento del niño.

Además de las cartas de amor que investigan la Policía, los agentes también están pendientes del análisis del contenido del disco duro del ordenador del arrestado, así como del teléfono móvil, donde encontraron las primeras pistas para descubrir los presuntos abusos.

Por otro lado, durante el registro domiciliario en casa de Javier R. los agentes también descubrieron que tenía en su ordenador portátil una plantilla para falsificar documentos, entre ellos el certificado de antecedentes penales de delitos sexuales, según fuentes próximas al caso.

La Policía detectó igualmente en el registro que había certificados de antecedentes a nombre de otras personas y que los presentó en la Concejalía de Deportes con el objetivo de obtener una subvención para los equipos de fútbol.