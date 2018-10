El exinterventor de Monóvar niega haber pedido un soborno por ampliar una contrata

El exinterventor de Monóvar ha negado esta mañana haber reclamado un soborno a un empresario a cambio de prorrogarle una contrata. El juicio con jurado popular ha comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial con la declaración del acusado. La Fiscalía pide para el funcionario tres años de cárcel por un delito de cohecho, así como el pago de una multa y cinco años de inhabilitación. El funcionario ha asegurado que él no tenia capacidad para resolver nada de esta contrata y que las cantidades de dinero de las que se hablan en la grabación aportada por empresario eran para el Ayuntamiento, no para él. El acusado ha sostenido que esa grabación no está completa y sólo recoge una parte de la conversación. Para hoy está previsto que se reproduzca la grabación en el juicio.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron a finales del año 2012 después de que el acusado citara al empresario de la adjudicataria en varias ocasiones para reclamarle el pago de 50.000 euros, cifra que posteriormente acabó rebajando a 25.000, como condición para prorrogarle el contrato. El Ayuntamiento no renovó la concesión después de que el empresario se negara a pagar el dinero que le estaban reclamando.

La mercantil Sapesa SL era la adjudicataria desde el año 2008 del contrato del servicio de mantenimiento de plazas, parques y jardines del Ayuntamiento de Monóvar. A finales del año 2010, el Ayuntamiento comunicó a la mercantil que iba a finalizar la concesión, si bien se dejaba la puerta abierta a la posibilidad de una prórroga. La mercantil aceptó la prórroga y el 9 de febrero de 2011 el contrato se amplió por un año más.

Según la Fiscalía, a los diez o quince días de esta prórroga, el acusado citó en su despacho al administrador de la empresa concesionaria. En dichas reuniones, el procesado le habría condicionado el futuro de la contrata al pago de cantidades de dinero, 50.000 inicialmente, pero después se rebajó la cantidad a 25.000. El empresario denunció que perdió la concesión tras negarse a pagar el dinero que le reclamó el funcionario. La gtabación aportada por el empresario recoge una de esas reuniones en el Ayuntamiento.