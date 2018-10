Sorpresa e indignación en la entidad deportiva

? Sorpresa e indignación. Entrenadores de los dos equipos de fútbol que presidía el detenido por abusos sexuales mostraron ayer su incredulidad por su arresto y confiaron en que estos hechos no afecten a los clubes y a los cerca de 150 niños con los que trabajan. Victor, uno de ellos, explicó que «estamos sorprendidos e indignados. El viernes por la noche fuimos a Comisaría porque no sabíamos nada de él desde el jueves», y reconoció que el golpe ha sido muy duro al saber que estaba detenido y el motivo. «No nos lo esperábamos. No podíamos imaginarnos algo así. Su teléfono móvil lo hemos tenido nosotros en nuestras manos para hacer las fichas de los jugadores, ya que allí estaban las fotos de los niños. No podíamos pensar lo que podía haber en el teléfono», ya que la información obtenida en ese dispositivo ha permitido a la Policía localizar a dos víctimas.