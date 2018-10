La presidenta del TSJ dice que «el sistema no falla» a las víctimas de violencia machista

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, aseguró ayer que «el sistema no falla» a las víctimas de violencia machista y consideró que «hablar de fallos o errores del sistema es una simplificación que hace mucho daño». No obstante, precisó que es «mejorable» y en ello «debemos poner todo nuestro empeño». En el acto de apertura del año judicial 2018-2019, De la Oliva afirmó que las administraciones deben actuar «siempre pensando en las víctimas que están sufriendo esta terrible tragedia» y no aumentarla «trasladando la idea de falta de coordinación institucional».

La presidenta del TSJCV hizo estas afirmaciones después de que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, reconociera el pasado 1 de octubre que el sistema judicial falló en el caso de las dos niñas asesinadas por su padre en Castellón el pasado 25 de septiembre.

Asimismo, De la Oliva agregó que si las víctimas «no perciben una respuesta sólida y efectiva del Estado su sensación de desamparo es completa», e instó a adecuar la legislación y protocolos a las realidades.

De la Oliva destacó, por otro lado, los esfuerzos hechos para agilizar y modernizar la Justicia, pero advirtió de que todo el esfuerzo puede «resultar baldío» si no se cambia un sistema judicial, a su juicio, «agotado».