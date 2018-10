Sin vino de honor en los actos del Castillo

Los asistentes al acto de la Policía en el Castillo de Santa Bárbara se quedaron ayer sin el tradicional vino de honor que suele ser sufragado por el Ayuntamiento. Fuentes municipales indicaron que inicialmente se dijo que no a la Comisaría porque el tripartito agotó el presupuesto para caterings y luego les indicaron que sí porque iban a intentar abonarlo a través de la Agencia Local de Desarrollo, pero no se pudo llegar a tiempo. La Policía se enteró ayer mismo de que no tendría el catering, por lo que no pudo reaccionar para organizarlo de otro modo.