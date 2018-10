Atacan en Guadassuar a una mujer que salió a caminar tras dejar a sus hijos en el colegio

La Guardia Civil investiga una agresión sufrida por una vecina de Guadassuar cuando en la mañana de ayer paseaba por el camino del cementerio después de dejar a sus hijos en el colegio. La víctima, de unos 40 años, fue asaltada y se despertó más tarde aturdida en un campo de las inmediaciones. Al parecer, no recordaba nada.

Algunas fuentes consultadas señalaron que presentaba unas marcas en la cara y el cuello y tenía bajados los pantalones, si bien ayer este medio no pudo confirmar si la agresión tenía una connotación sexual pese a los comentarios de todo tipo que circulaban entre los vecinos. La víctima, al parecer, fue acompañada a un centro médico para que fuera sometida a un reconocimiento.

El alcalde de Guadassuar, Voro Montañana, admitió que la Policía Local había atendido una llamada de auxilio, pero dijo desconocer qué había sucedido y se mostró prudente a la vez que indignado.

«En Guadassuar no había pasado nunca algo así, me parece indignante que las personas no puedan ir paseando por la calle o por el campo, es muy desagradable y no quiero hablar de suposiciones», comentó, mientras señalaba que «sentencias como las de la manada están haciendo que volvamos atrás. Cuando estamos luchando por la igualdad de las mujeres, de una forma demasiado ligera desde mi punto de vista se pierde el trabajo realizado en la educación por la igualdad».