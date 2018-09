30 años de tricornios femeninos

Despacio pero sin pausa. El camino para lograr la igualdad y aumentar la incorporación de la mujer a la Guardia Civil avanza sin posibilidad de marcha atrás. Este mes se cumple el treinta aniversario de la primera promoción femenina que ingresó en el Instituto Armado y los escollos de hace tres décadas por el mero hecho de ser mujeres han pasado al olvido, aunque agentes de la Benemérita destinadas en Alicante reconocen que aún queda mucho trabajo por hacer, Es más, afirman que faltan más «referentes femeninos» en los puestos de mando, ya que entienden que «eso anima a que otras compañeras vean que es posible llegar ahí».

María, Pilar, Ana y Beatriz son cuatro de las aproximadamente 200 guardias civiles que prestan servicio en la Comandancia de Alicante y han relatado a este diario sus experiencias con motivo del 30 aniversario de la llegada de la mujer a la Benemérita. Aunque todas tienen sus anécdotas laborales por su condición femenina, las integrantes de las primeras promociones que se incorporaron hace tres décadas son las que tuvieron que bregar más con sus compañeros y con la ciudadanía para dejar claro que pueden prestar el mismo servicio independientemente del sexo. La plantilla la forman unos 2.500 agentes en toda la provincia, por lo que la presencia femenina se acerca al diez por ciento, una cifra que apenas ha crecido desde la llegada de las primeras 197 mujeres guardias civiles a la Academia de Baeza el 1 de septiembre de 1988.

La teniente María Pellicer, jefa del Seprona en Alicante, pertenece a la segunda promoción femenina. Ingresó en la Academia de Baeza a los 22 años y la mayor parte de sus 29 años de carrera profesional los ha pasado en Alicante. Afirma que decidió ser guardia civil porque «me gustaba la institución y tenía un hermano que ya lo era y estaba destinado el País Vasco». María procede de un pequeño pueblo de Murcia y su familia no le apoyaba, hasta el punto de que su madre «encendió velas al santo del pueblo para que suspendiera; curiosamente 20 años después las volvió a encender, pero para que aprobara una sobrina».

María considera que ella no ha tenido problemas en su trayectoria por ser mujer y «en estos 30 años se han producido cambios en instalaciones, ropa y trato con la gente..., pero aún queda mucho camino por llegar a la igualdad total».

Las cuatro agentes de la Comandancia coinciden cuando se les pregunta por la conciliación laboral, un problema que no consideran exclusivo de la mujer. «Los mismos problemas que puedo tener yo los puede tener un compañero de sexo masculino. El cuidado familiar se lo atribuyen a las mujeres, pero entiendo que las responsabilidades del hogar son compartidas», afirma la jefa del Seprona, quien recuerda que en sus inicios «nos trataban con cuidado y nos preguntaban si nos importaba hacer un servicio con hombres».



Mejora en el trato

Pilar trabaja en el Equipo Mujer Menor (Emume) y lleva ya 24 años como guardia civil. Es hija y hermana de miembros del Instituto Armado e ingresó a los 17 años. Sobre la evolución de la incorporación de la mujer señala que después de tres décadas «se ha mejorado en el trato y las nuevas generaciones tienen asumido que somos iguales». Pilar asegura que «jamás he tenido problemas por ser mujer, pero sí es cierto que al principio no sabían cómo tratarte o salir de servicio; ahora se hace todo más natural».

Ana, de 39 años, lleva catorce años en el Instituto Armado y está destinada en la secretaría del jefe de la Comandancia. Es de las agentes que no ha sufrido el trato diferente de los primeros años de la mujer en la Guardia Civil. «Me han tratado como a otro compañero y nunca he sentido que me dieran un trato especial», señala. Es hija y nieta de policías nacionales, pero no le contó nada a sus padres de sus aspiraciones hasta que ingresó en la Benemérita. Ahora sonríe al pensar que si lo hubiera dicho igual la habrían convencido para ser policía.

Beatriz, de 40 años, ingresó hace 13 años en la Guardia Civil y presta servicio en la Oficina Periférica de Comunicación. En las relaciones con sus compañeros afirma que no se siente discriminada, pero sí recuerda una anécdota cuando estaba de servicio en la Vega Baja. Un ciudadano acudió al cuartel y en vez de preguntarle a ella optó por hacerlo a otros agentes que no estaban de servicio pero eran hombres. Cuando vieron que no le daban solución se dirigió a Beatriz. Estas situaciones son cada vez hechos aislados, afortunadamente para las mujeres guardias civiles.