Conchi afirma desde prisión que "Dios me va a sacar de aquí porque soy inocente"

Conchi, la acusada de matar junto con su "cuidador" a su marido en Alicante dos semanas después de casarse en Sax, ha enviado a 'El programa de Ana Rosa' y a 'Espejo Público' sendas cartas que le han escrito otras presas de Fontcalent en las que defiende su inocencia y la de Paco en la muerte a puñaladas de su esposo.

En la carta enviada a 'El programa de Ana Rosa', Conchi manifiesta que "yo no he matado a mi marido ni a nadie. No me casé por ningún interés, yo sabía que él no tenía ningún dinero, simplemente nos enamoramos. Mi marido lo que tenía eran deudas, pero eso a mí no me importaba. Él solo quería arreglar sus papeles médicos para venirse a casa conmigo para estar tranquilos", según recoge el programa en su web.

Sobre su encarcelamiento señala a 'El programa de Ana Rosa' que "estoy pagando prisión injustamente. Dios es grande y me va a sacar de aquí porque soy inocente".



Invalidez

También se refiere a sus presuntos problemas de movilidad y afirma que "sobre mi invalidez quiero decir que no he dicho que sea tetrapléjica, he dicho que se me dificulta la movilidad debido al accidente de coche ocurrido en 2007 que me ha traído muchas consecuencias , como tener que llegar a una silla de ruedas".

Conchi también niega en su carta el posible móvil económico que apunta la familia de la víctima y el supuesto interés de la acusada en quedarse con la pensión de José Luis. "Eso que dicen de la pensión es mentira, yo sabía que no podía cobrar una pensión hasta después de un año de casados. El dinero encontrado en mi casa es dinero declarado y mi banco lo podía confirmar. Llevo mis cosas como es debido, con mis declaraciones de Hacienda y todo lo relacionado con ello, yo no estoy escondiendo nada", afirma la presunta asesina.

Luna de miel

Sobre el día del crimen, la conocida como "viuda negra" de Alicante explica a Ana Rosa que se citó con su marido "para irnos de luna de miel porque sus padres estaban enfermos y él fue a despedirse yo no fui porque no podía hacer un viaje tan largo".

En la carta a "Espejo público" señalan las presas que la escriben que "anímicamente está muy dolida porque le acusan de un asesinato y ella dice que es inocente y Paco también lo es. Tanto Cochi como Paco estaban intentando reanimar a su esposo, aunque yo, Laura, no me lo creo pero nada. Su versión de los hechos es: aparcaron y el cuidador salió del coche, se fue al lado del copiloto donde estaba ella y abrigarla porque tiene fibromialgia, de repente escucharon gritos de su esposo, y el cuidador le dejó con las piernas fuera del coche sentada, y fue él corriendo a socorrerlo y ella no sabe cómo desde el coche hasta su marido sacó fuerzas y cayó en las piernas de su esposo, ya herido. Dicen que también vieron a un chico meterse en un coche que se cruzó con la misma policía y a ella no le hicieron caso", según recoge el programa de Antena 3.