Detienen en Dénia a una mujer acusada de intentar encargar el asesinato de su exmarido

La arrestada ha negado los hechos y ha quedado en libertad con cargos en el juzgado.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Dénia acusada de haber intentado planear el asesinato de su exmarido, según confirmaron a este diario fuentes policiales. El arresto se ha efectuado tras la denuncia que pusieron tanto el exmarido, como la pareja actual de la investigada y a quien ésta habría propuesto cometer el crimen. El arresto se produjo el pasado viernes y la mujer, de origen venezolano, quedó en libertad tras declarar en el juzgado de guardia. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que ha negado los hechos y sostiene que la denuncia contra ella es falsa.

La investigación empezó el pasado 15 de junio después de que el exmarido de la ahora detenida, un empresario de los Países Bajos, se presentara en la Comisaría de Dénia para denunciar que su exmujer estaba intentando encargar su asesinato. La principal prueba que aportaba para ello era el testimonio de quien era hasta ahora la pareja de ella y a quien ésta le habría propuesto el crimen. Tras terminar la relación sentimental, el hombre, de nacionalidad danesa, se puso en contacto con la víctima desde Marbella para avisarle de cuáles eran los planes de ella. Éste le dijo que si denunciaba los hechos lo respaldaría. El hombre había grabado la conversación y la aportó a la Policía. Cuando se pusieron en contacto con este testigo en la ciudad malagueña, éste les confirmó toda la historia.

El denunciante y la investigada se habían divorciado seis años atrás y tenían un hijo en común en régimen de custodia compartida, a causa de lo cual habían tenido numerosos problemas. Estos seis años de peleas y discusiones habrían sido el móvil, según la investigación.

Por su parte, el confidente había tenido una relación con la mujer desde septiembre del año pasado hasta el pasado mes de junio, cuando éstos tuvieron una discusión. Cuando la Policía fue a interrogarle, éste les dijo que durante el tiempo que duró la relación la mujer le había hablado mal de su exmarido, hasta que un día ella le dijo que tenía que matarlo. Comenzó a decirle qué negocios tenía, sus domicilios, sus vehículos y sus rutinas. De acuerdo con esta versión, la mujer quería que él acabara a tiros con su esposo y que si no podía que la ayudara a traerse a alguien desde Venezuela para que lo hiciera, por lo que le pidió dinero para poder contratar al sicario. El hombre declaró a la Policía que se dio cuenta de que esa proposición no era un mero enfado, sino que todo lo tenía muy meditado y lo decía todo en serio, motivo por el que quedó en estado de shock. Según su declaración, le dijo a la mujer que no podía participar en nada de eso y se marchó del domicilio poniendo fin a la relación. Con los datos que ella le había dado, buscó los datos del marido por internet y se puso en contacto con él para advertirle.

Tras la denuncia y al estimar los agentes que había riesgo para la vida de la víctima, la Policía procedió a la detención de la mujer por un delito de proposición de asesinato. La mujer no quiso declarar ante la Policía en el momento del arresto, pero sí lo hizo en el juzgado para negar los hechos y sostener que la denuncia es falsa. Un juzgado de Dénia la dejó en libertad provisional, con la obligación de presentarse a firmar cada quince días.