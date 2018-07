Vómitos y desmayos en un vuelo entre Canarias y Reino Unido

Alrededor de 300 personas, que se dirigían desde Lanzarote a Mánchester, quedaron atrapados en un avión de Thomas Cook que cubría la ruta entre la isla canaria y la ciudad inglesa, según ha informado el medio británico The Sun.



Los pasajeros del vuelo permanecieron dentro de la aeronave durante tres horas "sin aire acondicionado o agua", según afirmó una familia. Las malas condiciones causaron la desesperación de los turistas ante los nervios al faltar el aire limpio y una temperatura que alcanzó los 37 grados al que se sumó el mal olor por los vómitos de los bebés que se encontraban en el vuelo.





@TCAirlinesUK absolutely disgusted we are being kept on this plane that we know is not taking off. This is my 11 month old niece overheating... pic.twitter.com/O7JpyPZDoE

@TCAirlinesUK still on the plane on the runway... this is a picture of my mum sat in the galley on the floor with the fridge open because she has nearly passed out pic.twitter.com/m9l6T5NeCy