Problemas económicos y familiares provocaron la tragedia de Tenerife

Problemas familiares y económicos estarían detrás de la aparición al mediodía de este lunes de cuatro miembros de la misma familia muertos en el número 30 de la calle Cruz de los Martillos en La Orotava.

Fue a las 12.30 horas cuando la Guardia Civil recibió un aviso que alertaba de la muerte de un matrimonio y sus dos hijas, de 3 y 5 años.

Según los datos que fuentes de la investigación han confirmado a LA OPINIÓN DE TENERIFE, él, un varón de 43 años llamado Israel M., era militar en activo y técnico de mantenimiento del Batallón de Helicópteros de Maniobra,Bhelma VI, en Los Rodeos, y su anterior destino fue Hoya Fría. Además, estuvo en Afganistán y fue condecorado. El nombre de ella era Teresa y tenía 33 años.

La Guardia Civil encontró en el interior del domicilio a la mujer y a sus dos hijas muertas en una habitación, las dos menores en una cama y su madre en otra. Estaban vestidas y sin ningún signo de violencia.

En un cuarto distinto estaba el padre, ahorcado, tal y como declaran fuentes de la investigación a este medio.

Las primeras investigaciones de la policía judicial de la Guardia Civil, y a falta de la realización de la autopsia y del análisis de más pruebas en el interior de la vivienda, descartan que se trate de un caso de violencia machista ya que no hay signos de violencia ni de enfrentamiento en los cuerpos ni en la casa.

En este momento, se barajan tres hipótesis distintas. Una de ellas lo señala a él como artífice. Otra plantea que ella podría haberse quitado la vida llevándose también a sus dos hijas y que su marido, al llegar a casa y ver lo ocurrido, se ahorcó. La última suposición gira en torno a un posible acuerdo entre los dos ante los problemas económicos y con la familia que supuestamente tenían.

Las fuentes consultadas aseguran que no había ninguna denuncia previa por malos tratos y que lo que sí han encontrado es informaciones que apuntan a que sí había diferencias entre las familias de él y ella, una línea que también se está investigando.

Asimismo, han recabado testimonios de que el matrimonio lo estaría pasando mal económicamente, aunque son por ahora hipótesis que se están comprobando.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, revela el hallazgo de una nota manuscrita en el interior de la vivienda. Sin embargo, no se ha informa ni de su contenido ni de su autoría.

En torno a las 16.00 horas de este lunes, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal con el fin de realizarles la autopsia, una prueba que será determinante para conocer las causas de este complejo caso en el que las fuentes de la investigación piden "extremar la cautela" para evitar conjeturas erróneas.

Durante el día de hoy la zona próxima a la vivienda ha permanecido totalmente acordonada para "respetar la intimidad de los familiares" y para facilitar el trabajo de los medios de seguridad a quien corresponde esclarecer los hechos ocurridos, tal y como declaró el concejal de Seguridad del municipio, Narciso Pérez.

Por su parte, la conmoción se mantiene entre los vecinos, ya que no imaginaban que el barrio hoy se levantaría con "un suceso de tal magnitud". Además, subrayan que no habían escuchado gritos ni peleas. "Eran una familia ejemplar", señala uno de los residentes en la zona. "Sea lo que sea, las niñas no tenían culpa de nada", coinciden.