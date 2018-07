Manuel Muñoz: «Las estadísticas dicen que la provincia es más segura que cuando llegué hace tres años»

Manuel Muñoz, que pasa a la situación de reserva al cumplir 61 años, se marcha satisfecho por el trabajo realizado durante su mandato en Alicante y durante toda su carrera profesional. Considera que ha contribuido a mejorar la imagen de la Guardia Civil en Alicante y afirma que deja una provincia más segura que cuando llegó en 2015.

P Un jefe más, y ya van casi una decena en más de dos décadas, que se marcha sin poder estrenar la tan ansiada nueva Comandancia de Alicante.

R Yo creo que hemos avanzado bastante en el tema de los terrenos. Nada más llegar a Alicante, una de mis prioridades era buscar un acuerdo con el Ayuntamiento que en ese momento había, que era el tripartito, y empezamos las conversaciones. Con la nueva Corporación hemos continuado y con nuestros técnicos de Madrid, que también han venido, yo creo que se está cerrando el acuerdo ya.

P ¿Cuál es?

R La permuta de estas instalaciones por el terreno que hay en Rabasa.

P Por lo menos sí le ha dado un lavado de cara a la actual Comandancia.

R Otra de mis prioridades ha sido siempre la imagen; la imagen personal, de cada componente, la imagen institucional y la imagen corporativa. Le dimos un buen cambio. Pedimos presupuesto y creo que mejoramos la imagen de la Comandancia, la imagen de la calle San Vicente y la imagen de Alicante.

P ¿Cree que ha contribuido durante su mandato a mejorar la imagen de la Guardia Civil en la sociedad alicantina?

R Rotundamente sí. La Guardia Civil de Alicante ha mejorado sustancialmente su imagen, como no podía ser de otra forma, y mi sucesor espero que mejore lo que yo he hecho, como debe ser. Estamos para ir a más.

P Ha sido duro con los garbanzos negros dentro de la plantilla provincial.

R En una institución como la nuestra, en ocasiones, hay algún componente que se desvía de sus funciones y de su misión y para eso estamos también, somos implacables. La Guardia Civil es implacable con el que comete infracciones o delitos y nos da los mismo cómo vistan para ponerlos a disposición judicial.

P ¿Deja una provincia más segura que cuando llegó?

R Alicante es una provincia segura. Las cifras estadísticas dicen que sí, que ahora es más segura que hace tres años cuando llegué. Hemos bajado el número de infracciones y hemos aumentado el número de detenciones e imputaciones; por lo tanto, creo que sí es más segura que hace tres años. Ha habido un esfuerzo de todas las especialidades y de todos los componentes de la Guardia Civil de Alicante. Entre todos hemos conseguido que disminuya la delincuencia y que el ciudadano que vive en la provincia y el que nos visita se sienta seguro.

P ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en estos tres años?

R No sabría decirlo, porque han sido muchas satisfacciones y grandes. El que la sociedad nos reconozca lo que hemos hecho y nos lo valore premiándonos con la Medalla de la ciudad de Alicante, con los Importantes de INFORMACIÓN o con el Ministerio de Agricultura premiando a los equipos ROCA. Luego se han conseguido importantes servicios, tanto en el narcotráfico como en los homicidios y asesinatos que hemos esclarecido, como el de alicantino asesinado en Almería. Si la memoria no me falla creo que hemos esclarecido el cien por cien. Ha habido multitud de servicios en los que siento el orgullo de cómo ha trabajado mi gente.

P ¿Y el momento más duro?

R Momentos duros han sido las imputaciones que puede haber tenido algún miembro del Cuerpo. Eso nunca es agradable. Y, por supuesto, cuando algún guardia nos ha dejado y hemos tenido que acompañarle en su último día.

P ¿Se queda con la espinita de no ascender a general?

R Nuestra carrera acaba en coronel. En cierta ocasión asistí a la imposición de faja a un general, donde su primo era ministro y actuó como padrino; recuerdo que le decía ¿Sabes que vuestra carrera acaba en coronel? A alcanzar la púrpura no todos llegamos, pero me siento satisfecho con mi carrera profesional y de haber mandado una unidad tan potente como la Comandancia de Alicante; y me siento satisfecho de los hombres y mujeres que han colaborado conmigo durante todos estos años.

P ¿Qué va a hacer a partir de ahora?

R Paso a la situación de reserva y me han ofrecido un destino en Madrid, en el Ministerio del Interior.

P ¿Algún reproche después de estos tres años de mandato en Alicante?

R No tengo nada que reprochar. Me voy con la íntima satisfacción del deber cumplido y agradecido. He hecho amistades en Alicante que nunca imaginé. Dejo muchos amigos, institucionales y no institucionales, y me voy más que agradecido, porque no imaginé sentir el cariño que he sentido de toda la sociedad alicantina.