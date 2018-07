Detienen a un joven en Benidorm por tres agresiones sexuales en un mes en Lugo

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un joven de 26 años y nacionalidad búlgara como presunto autor de tres agresiones sexuales cometidas en Lugo en el intervalo de un mes a finales de 2016. El presunto violador ha podido ser apresado tras ser identificado gracias a las muestras genéticas recogidas con motivo de ser detenido por otros hechos diferentes a los de Lugo. El ADN se comparó con los vestigios biológicos recogidos por la Policía Nacional de Lugo en los lugares donde se cometieron las agresiones sexuales e incluidos en la base de datos policial, lo que permitió poner nombre y apellidos al presunto autor de las tres agresiones.

El ahora arrestado, que ha ingresado en prisión provisional, se encontraba temporalmente en Lugo trabajando para una empresa de telefonía mòvil y actuaba en una zona concreta de la capital lucense.

La investigación policial se puso en marcha a finales de 2016 tras la denuncia de una mujer que acudió a la Comisaría y relató que había sido víctima de una agresión sexual en un portal de Lugo tras ser abordada por la espalda por un desconocido.



Tres asaltos en un mes



Tras esta primera violación la Policía Nacional recibió poco después dos denuncias más por agresiones sexuales que no llegaron a consumarse. Las tres agresiones se produjeron en menos de un mes y la Policía Nacional consiguió una precisa descripción del presunto violador gracias a los datos aportados por las víctimas. El sospechoso se marchó de Lugo ante la presión policial pero la investigación policial no se detuvo y su perfil genético, que no coincidía con ninguna persona con antecedentes, se incluyó en la bases de datos a la espera de fuera apresado por otros hechos, como así ocurrió.

El joven fue detenido por otro delito en el que la Policía le tomó muestras de ADN. Una vez analizadas fueron cotejadas meses más tarde con la base de datos y así se descubrió que era el presunto autor de las tres agresiones sexuales pendientes de resolver en Lugo. Desde entonces ya era sólo cuestión de tiempo localizar y apresar al presunto violador. La Policía detectó su presencia en Benidorm y procedió a su detención.