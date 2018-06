El joven muerto en Navalón se desorientó en una curva sin señalizar

Asindown quiere personarse en la causa judicial

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Xàtiva prosigue con sus investigaciones para tratar de dirimir qué pudo fallar para que un joven de 25 años, con síndrome de Down, y que supuestamente estaba bajo la vigilancia de numerosos monitores en un campamento en Navalón junto a otros compañeros, se desorientara cuando estaban realizando actividades deportivas al aire libre y acabara falleciendo de un infarto provocado presuntamente por el esfuerzo físico, el calor y el pánico de sentirse solo, sin que nadie se percatara de su ausencia hasta varias horas después de su desaparición.

Según las fuentes consultadas por este periódico, Sergio Requena se dirigía al rocódromo tras tirarse por la tirolina, en la que fue visto por última vez a las 17.30 horas del pasado sábado, y se desorientó ya que en el camino había una curva sin señalizar. «Debió de seguir recto, que es lo más normal, y cuando se quiso dar cuenta ya no pudo retomar el camino», explican estas fuentes cercanas al fallecido, quienes no se explican por qué ningún monitor acompañó al joven hasta la siguiente actividad. Además, el recinto del camping no está totalmente vallado, por lo que el muchacho acabó alejándose hasta acabar exhausto en una zona inhóspita, donde fue hallado su cadáver al día siguiente.



Emotivo funeral

Los familiares y amigos de Sergio Requena le dieron ayer su último adiós en un emotivo funeral en el tanatorio municipal de València. Los que lo conocían lo describen como un muchacho activo y alegre. En breve iba a empezar a trabajar en una tienda de ropa deportiva en el centro comercial Bonaire. Sin embargo, este trágico suceso ha roto con todos sus proyectos de futuro, en los que su enfermedad no suponía límite alguno.



Carta de Asindown

Por su parte, desde Asindown enviaron una carta a los familiares donde lamentan «muchísimo el fallecimiento de nuestro alumno y amigo Sergio Requena Agulló». Así, decretaron en la fundación tres días de luto.

«En estos momentos queremos transmitiros toda la tranquilidad posible. Desde Asindown estamos recabando toda la información necesaria para esclarecer los hechos acaecidos durante este fin de semana. Por supuesto nos hemos puesto a disposición de la Guardia Civil para favorecer la investigación», indicaron en el escrito.

Asimismo, en este comunicado la fundación también hace referencia a las informaciones sobre lo ocurrido, criticando a los medios de comunicación. «En los próximos días seguramente todos y todas leeremos y oiremos informaciones tanto en las redes como en medios que no siempre se ajustan a la realidad». Y apelando a la tranquilidad hasta que concluyan las investigaciones. «Tengamos un poco de paciencia y esperemos a tener los informes de la investigación policial y así conocer cual es la realidad de lo sucedido». «Ahora nuestra prioridad es apoyar y acompañar a la familia de Sergio, así como a todos sus compañeros, compañeras y a todos vosotros», haciendo referencia a los familiares de todos los miembros de Asindown.

De igual modo, las fuentes consultadas indicaron que la fundación se va a personar en la causa judicial que investiga el juzgado de Instrucción número cuatro de Xàtiva para depurar responsabilidades.