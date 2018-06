"Me roció con gasolina, me prendió fuego y me dijo: de esta no te escapas"

«Me roció con gasolina, me pegó fuego y luego me dijo: te voy a matar, de ésta no te escapas». Esta fue la declaración ayer ante el tribunal de un guardia civil jubilado de Algimia de Almonacid que el 15 de septiembre de 2016 sufrió quemaduras de segundo grado cuando un hombre le roció con un bidón de gasolina y luego le prendió fuego.

El agresor, vecino de la misma población, admitió los hechos ante el tribunal, la sección 1ª de la Audiencia de Castelló, y pidió perdón a la víctima. «No sé qué me pasó en ese momento. Pido perdón a la víctima y a su familia por este acto tan inhumano», aseveró el procesado al término de la vista oral. En su calificación final de los hechos, el ministerio fiscal ha rebajado la petición de cárcel para el acusado de 11 a 9 años por un delito de asesinato en grado de tentativa.

La víctima del intento de asesinato declaró que en la mañana de los hechos paseaba con su perrita por la plaza del pueblo cuando de súbito fue abordado por el procesado. «Comenzó a insultarme. Vi que llevaba una bombona, pero pensé que era de agua. Luego, en el forcejeo resbalé y me caí, lo que aprovechó para rociarme con gasolina y pegarme fuego», relató a la sala el hombre.

«Su intención era matarme, me repetía que de ésta no iba a salir», explicó. «Cuando vi que estaba ardiendo me quité la camiseta y comencé a apagarme las llamas», añadió. La víctima fue auxiliada en un primer momento por otro hombre que pasaba por el lugar. Éste, que declaró como testigo, aseguró que, primero, vio al agresor y la víctima discutiendo, y cuando se acercó observó que ya estaba en llamas. «No vi el momento en el que prendió fuego, me limité a intentar socorrer a la víctima», declaró el testigo.



Otro incidente con el agresor

La víctima declaró que ese no fue el primer incidente que tuvo con el agresor. «Con anterioridad, mientras veía un partido de fútbol en un bar, entró en el local. El dueño lo echó, pero antes me golpeó con una silla metálica». Por estos hechos el agresor fue condenado a dos años de cárcel.